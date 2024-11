Odborníčka upozorňuje na podmienky vyplatenia poistenia cez zimu

Bratislava 24. novembra (TASR) - Podmienkou na vyplatenie poistného plnenia v prípade udalostí spôsobných počas zimných mesiacov je udržiavanie nehnuteľnosti vo vyhovujúcom stave. V prípade, že klient zanedbá svoje povinnosti, môže poisťovňa poistné plnenie zamietnuť, upozornila špecialistka na neživotné poistenie spoločnosti FinGO.sk Juliana Arvaiová.



"Ak klienti svoje nehnuteľnosti neudržiavajú v dobrom technickom stave, či zanedbajú revízie dôležitých súčastí stavby alebo spotrebičov, poisťovne im niektoré vzniknuté škody nemusia preplatiť. Netýka sa to len rodinných domov, ale aj chalúp alebo bytov, respektíve bytových domov. Z našich skúseností aj v bytoch vznikajú častejšie poistné udalosti, keďže bytovky starnú, hrozí pri nich vyššie riziko porúch a mnohým chýbajú revízie," uviedla Arvaiová.



Mráz, sneh alebo víchrica pritom podľa nej dokážu na majetku počas zimy spôsobiť nemalé škody. Zamrznuté a prasknuté potrubia, pády na šmykľavých chodníkoch, ale aj požiare pre znečistené komíny každoročne pritom patria k častým poistným udalostiam tohto obdobia, priblížila odborníčka.



V súvislosti s mrazom, ktorý podľa nej najviac ohrozuje potrubia s rozvodmi vody vedúce mimo budov, odporúča uzavrieť hlavný uzáver vody, pokiaľ nie je v prevádzke kúrenie. Porušenie týchto bezpečnostných opatrení by mohli totiž niektoré poisťovne považovať za nedbanlivosť a vodovodné škody spôsobené prasknutím potrubia zamietnuť.



Keďže intenzívne snehové zrážky by mali byť najčastejšou príčinou poškodenia striech, žľabov, prístreškov, altánkov, zastrešení bazénov a ďalších objektov, špecialistka odporučila overenie platnosti poistenia aj na vedľajšie stavby nehnuteľností. Zároveň dala do pozornosti správnu úpravu chodníka a upozornila na možný zosuv snehu zo strechy, ktoré by mohli ohroziť majetok a zdravie klientov poisťovní a taktiež tretích strán.



Doplnila, že ľudia by taktiež nemali zabudnúť na revízie vykurovacích zariadení, kotlov a komínov, aby minimalizovali riziko vzniku požiaru. "Práve zanedbaná revízia a čistenie komínov sú popri poruchách elektronických zariadení najčastejšími príčinami požiarov. Pre rodinné domy, bytové domy a pre administratívne budovy platia samostatné vyhlášky, ktoré stanovujú frekvenciu a rozsah potrebných revízií. Napríklad majitelia domu s komínom musia uskutočniť revíziu komína aj dymovodu s napojeným vykurovacím telesom aspoň raz ročne," uzavrela Arvaiová.