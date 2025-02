Odborníčka: Úrokové sadzby ECB nie sú podstatnou brzdou rastu eurozóny

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 25. februára (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) už nie sú podstatnou brzdou hospodárskeho rastu eurozóny. Uviedla to v utorok členka predstavenstva ECB Isabel Schnabelová na výročnej konferencii britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) v Londýne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa nej utlmený rast ekonomiky eurozóny "nie je dôkazom" reštriktívnej politiky ECB. Domnieva sa, že v súčasnosti nemožno s istotou povedať, že depozitná sadzba ECB na úrovni 2,75 % stále brzdí ekonomiku.



Prirodzená úroková miera v eurozóne sa za uplynulé dva roky výrazne zvýšila a povaha inflačného procesu sa "pravdepodobne natrvalo zmenila", skonštatovala Schnabelová.



"Je čoraz nepravdepodobnejšie, že súčasné podmienky financovania materiálne brzdia spotrebu a investície," povedala. "Skutočnosť, že hospodársky rast zostáva utlmený, sa nemôže a nemala by sa považovať za dôkaz toho, že politika ECB je reštriktívna."



Dodala, že vyššia neutrálna úroková miera "si vyžaduje starostlivé sledovanie toho, kedy menová politika prestane byť reštriktívna."