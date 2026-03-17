< sekcia Ekonomika
Odborníčka: Veľká noc prinesie aj vyššie výdavky
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Veľká noc je čas tradícií, pre domácnosti však zároveň predstavuje aj vyššie sezónne výdavky. Sviatky sú tak zároveň príležitosťou učiť sa lepšie narábať s peniazmi. Domácnosti pritom nepotrebujú zložité tabuľky ani komplikované finančné plány. Často stačí jednoduchý pohľad na to, čo je naozaj potrebné, čo patrí k rodinnej tradícii a čo je už len doplnok, upozornila v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Linda Valentin.
„Keď si rodina ešte pred nákupom povie, koľko chce minúť, čo už má doma a čo naozaj potrebuje dokúpiť, vie sa vyhnúť impulzívnym rozhodnutiam aj zbytočnému plytvaniu. Sviatky sú často najlepšou praktickou lekciou finančnej gramotnosti. Nie preto, aby sme si ich odopierali, ale aby sme si ich vedeli užiť bez stresu a bez pocitu, že nás po nich čaká nepríjemné prekvapenie v rodinnom rozpočte,“ vysvetlila odborníčka.
Z pravidelného porovnania veľkonočného nákupného účtu od Partners vyplýva, že priemerný sviatočný nákup vyjde v tomto roku na 338 eur, čo je približne o 5 eur alebo 1,5 % viac ako vlani. „Tohtoročné čísla ukazujú, že rast nákladov sa spomalil, čo môže byť pre mnohé rodiny malou úľavou. Stále však hovoríme o sviatkoch, ktoré stoja takmer 338 eur, a to už je suma, ktorú sa oplatí plánovať dopredu. Veľká noc nie je nečakaný výdavok, ale pravidelná udalosť, na ktorú by mala mať domácnosť pripravený rozpočet,“ zdôraznila Valentin.
Najväčšou položkou veľkonočných výdavkov zostáva aj tento rok sviatočný stôl, ktorý vyjde rodinu na 181 eur. V porovnaní s minulým rokom ide o približne rovnakú úroveň. Stále však podľa odborníčky platí, že práve pohostenie, nápoje a tradičné jedlá tvoria viac ako polovicu celého veľkonočného účtu, a preto najvýraznejšie rozhodujú o tom, koľko rodina za sviatky napokon zaplatí. Náklady na pečenie sa pohybujú približne na úrovni 53 eur a sú o niečo vyššie ako vlani.
Viac ako minulý rok zaplatia domácnosti podľa prepočtov spoločnosti aj za dekorácie, ktoré sa tento rok pohybujú okolo úrovne 48 eur. Naopak, výslužka pre šibačov zostáva približne na úrovni 56 eur, teda podobne ako vlani.
„Pri sviatkoch je dôležité sledovať nielen to, či niečo zdraželo o pár eur, ale najmä celkový súčet. Ľudia si často povedia, že výzdoba, pečenie alebo drobné nákupy navyše rodinný rozpočet veľmi neovplyvnia. Až finálna suma však ukáže, že aj malé položky sa dokážu spojiť do výdavku, ktorý už domácnosť pocíti. Najlepšou prípravou preto zostáva jednoduchý plán, rozpočet a zoznam nákupných priorít,“ doplnila Valentin.
