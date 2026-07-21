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Odborníčka: Vodiči pred dovolenkou autom zabúdajú na dôležitý dokument
Ak si účastníci nie sú istí priebehom nehody, nerozumejú dokumentom alebo sa nedokážu dohodnúť na ich obsahu, nemali by podľa nej nič podpisovať pod tlakom.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Počas letných mesiacov vyrážajú Slováci na dovolenku aj autom. Pred cestou si väčšina vodičov kontroluje vozidlo, pripravuje doklady či overuje poistenie. Často však zabúdajú na dôležitý dokument, európsky formulár Správa o nehode, ktorý môže v prípade nehody výrazne uľahčiť komunikáciu s druhým účastníkom aj s poisťovňou. Upozornila na to riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvaiová.
„Správa o nehode slúži na jasné zachytenie priebehu udalosti v situáciách, keď nie je potrebné privolať políciu. Formulár vypĺňajú spoločne obaja účastníci nehody a následne predstavuje dôležitý podklad pre poisťovňu pri riešení poistnej udalosti. Jeho cieľom je jednoducho a prehľadne zaznamenať okolnosti nehody tak, aby bolo možné spätne určiť jej priebeh,“ priblížila odborníčka.
Aj keď sa ľudia v súčasnosti často spoliehajú na mobilný telefón a fotografie z miesta nehody, tie sú podľa nej len užitočným doplnkom, samy osebe však nenahrádzajú správne vyplnenú správu o nehode. Dokument poisťovni poskytuje dôležité informácie o priebehu udalosti, účastníkoch nehody aj o rozsahu poškodenia. Čím presnejšie sú tieto údaje zaznamenané, tým jednoduchšie môže prebiehať následné riešenie poistnej udalosti, zdôraznila Arvaiová.
Pri vypĺňaní formulára je podľa nej dôležité zachovať pokoj a venovať pozornosť detailom. V stresovej situácii totiž môžu ľudia ľahko prehliadnuť dôležité informácie alebo podpísať dokument, ktorému úplne nerozumejú. Platí to najmä pri nehodách v zahraničí, kde sa k samotnej udalosti často pridáva komunikácia v cudzom jazyku, odlišné postupy či dokumenty od druhej strany.
„Aj preto odporúčam mať Správu o nehode pripravenú ešte pred cestou. Výhodou európskeho formulára je, že má vo väčšine krajín rovnakú štruktúru. Uľahčuje preto komunikáciu medzi účastníkmi nehody aj následné riešenie poistnej udalosti. Odporúčam mať formulár vytlačený vo vozidle a na cesty do zahraničia je praktické pripraviť si aj jeho dvojjazyčnú verziu,“ konštatovala Arvaiová.
Ak si účastníci nie sú istí priebehom nehody, nerozumejú dokumentom alebo sa nedokážu dohodnúť na ich obsahu, nemali by podľa nej nič podpisovať pod tlakom. V takom prípade môže pomôcť asistenčná služba poisťovne, ktorá poradí s ďalším postupom, komunikáciou aj s tým, či je potrebné privolať políciu. Aj keď existujú elektronické formuláre, papierová verzia zostáva podľa odborníčky pri cestách do zahraničia najspoľahlivejším riešením, napríklad v miestach bez signálu alebo pri vybitej batérii telefónu.
„Niekoľko minút prípravy pred odchodom môže rozhodnúť o tom, či sa nepríjemná situácia vyrieši za pár hodín, alebo sa skomplikuje na niekoľko dní. Práve preto sa oplatí myslieť aj na veci, ktoré dúfame, že nikdy nebudeme potrebovať,“ dodala Arvaiová.
„Správa o nehode slúži na jasné zachytenie priebehu udalosti v situáciách, keď nie je potrebné privolať políciu. Formulár vypĺňajú spoločne obaja účastníci nehody a následne predstavuje dôležitý podklad pre poisťovňu pri riešení poistnej udalosti. Jeho cieľom je jednoducho a prehľadne zaznamenať okolnosti nehody tak, aby bolo možné spätne určiť jej priebeh,“ priblížila odborníčka.
Aj keď sa ľudia v súčasnosti často spoliehajú na mobilný telefón a fotografie z miesta nehody, tie sú podľa nej len užitočným doplnkom, samy osebe však nenahrádzajú správne vyplnenú správu o nehode. Dokument poisťovni poskytuje dôležité informácie o priebehu udalosti, účastníkoch nehody aj o rozsahu poškodenia. Čím presnejšie sú tieto údaje zaznamenané, tým jednoduchšie môže prebiehať následné riešenie poistnej udalosti, zdôraznila Arvaiová.
Pri vypĺňaní formulára je podľa nej dôležité zachovať pokoj a venovať pozornosť detailom. V stresovej situácii totiž môžu ľudia ľahko prehliadnuť dôležité informácie alebo podpísať dokument, ktorému úplne nerozumejú. Platí to najmä pri nehodách v zahraničí, kde sa k samotnej udalosti často pridáva komunikácia v cudzom jazyku, odlišné postupy či dokumenty od druhej strany.
„Aj preto odporúčam mať Správu o nehode pripravenú ešte pred cestou. Výhodou európskeho formulára je, že má vo väčšine krajín rovnakú štruktúru. Uľahčuje preto komunikáciu medzi účastníkmi nehody aj následné riešenie poistnej udalosti. Odporúčam mať formulár vytlačený vo vozidle a na cesty do zahraničia je praktické pripraviť si aj jeho dvojjazyčnú verziu,“ konštatovala Arvaiová.
Ak si účastníci nie sú istí priebehom nehody, nerozumejú dokumentom alebo sa nedokážu dohodnúť na ich obsahu, nemali by podľa nej nič podpisovať pod tlakom. V takom prípade môže pomôcť asistenčná služba poisťovne, ktorá poradí s ďalším postupom, komunikáciou aj s tým, či je potrebné privolať políciu. Aj keď existujú elektronické formuláre, papierová verzia zostáva podľa odborníčky pri cestách do zahraničia najspoľahlivejším riešením, napríklad v miestach bez signálu alebo pri vybitej batérii telefónu.
„Niekoľko minút prípravy pred odchodom môže rozhodnúť o tom, či sa nepríjemná situácia vyrieši za pár hodín, alebo sa skomplikuje na niekoľko dní. Práve preto sa oplatí myslieť aj na veci, ktoré dúfame, že nikdy nebudeme potrebovať,“ dodala Arvaiová.