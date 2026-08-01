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Odborníčka: Zabudnuté údaje môžu skomplikovať vyplatenie poistky
Poisťovne si pri poistných udalostiach bežne vyžadujú zdravotnú dokumentáciu klienta.
Autor TASR
Bratislava 1. augusta (TASR) - Aj zdanlivo nepodstatná informácia vynechaná v zdravotnom dotazníku môže ovplyvniť vyplatenie životného poistenia. Poisťovne si totiž pri poistných udalostiach spätne preverujú zdravotný stav klientov a neuvedené diagnózy odhaľujú približne v každom treťom prípade. Podobným situáciám sa dá predísť, ak si klienti pred uzatvorením poistenia overia údaje vo svojej zdravotnej dokumentácii. Výpis z nej sa dá získať aj online cez elektronický účet zdravotnej poisťovne. Poukázala na to odborníčka na životné poistenie sprostredkovateľskej spoločnosti Fingo.sk Ivana Kniežová.
Pripomenula, že životné poistenie chráni ľudí pri chorobách a úrazoch, ktoré vzniknú po uzatvorení poistnej zmluvy. Zdravotný stav klientov zisťujú poisťovne prostredníctvom zdravotného dotazníka. Kto ho vyplní svedomito, presne vie, ako jeho doterajšie ochorenia ovplyvnia poistné krytie a či ich poisťovňa akceptuje, alebo ich z krytia vylúči. Hoci veľa ľudí považuje tento dotazník za formalitu, ide podľa odborníčky o jeden z najdôležitejších dokumentov pri uzatváraní životného poistenia.
„Až 93 % ľudí si myslí, že by vedelo správne vyplniť zdravotný dotazník pri životnom poistení. Zároveň však takmer pätina priznáva, že si nepamätá všetky svoje diagnózy či užívané lieky. Ďalšia časť respondentov sa obáva, že uvedenie zdravotných problémov by mohlo zhoršiť ich poistné podmienky. Pri vypĺňaní dotazníka tak môžu niektoré dôležité informácie zostať neuvedené,“ upozornila Kniežová.
Klienti podľa nej často neuvedú zdravotné problémy z minulosti nie preto, že by ich chceli zatajiť, ale jednoducho preto, že si na ne po rokoch nespomenú, nepovažujú ich za podstatné alebo si nie sú istí, či ich majú v dotazníku uviesť. „Ľudia si väčšinou spomenú na operácie či vážnejšie úrazy, no v zdravotnej dokumentácii môžu byť aj informácie o liečbe vysokého tlaku, neurologických vyšetreniach, dlhodobom užívaní liekov, rehabilitáciách či ďalších zdravotných ťažkostiach,“ priblížila odborníčka.
Poisťovne si pri poistných udalostiach bežne vyžadujú zdravotnú dokumentáciu klienta. Overujú tak, či ochorenie alebo úraz vznikli až po uzatvorení poistenia, alebo či bol klient pre daný zdravotný problém sledovaný u lekára ešte predtým. Ak poisťovňa pri šetrení zistí nezrovnalosti v zdravotnom dotazníku, môže poistné plnenie krátiť, upraviť podmienky poistenia alebo v niektorých prípadoch od zmluvy odstúpiť.
„Ak zdravotné informácie nie sú pri uzatváraní poistenia uvedené správne, môže to mať vplyv na posúdenie poistnej udalosti. Aj detail spred niekoľkých rokov môže byť pri rozhodovaní dôležitý,“ dodala Kniežová.
Pripomenula, že životné poistenie chráni ľudí pri chorobách a úrazoch, ktoré vzniknú po uzatvorení poistnej zmluvy. Zdravotný stav klientov zisťujú poisťovne prostredníctvom zdravotného dotazníka. Kto ho vyplní svedomito, presne vie, ako jeho doterajšie ochorenia ovplyvnia poistné krytie a či ich poisťovňa akceptuje, alebo ich z krytia vylúči. Hoci veľa ľudí považuje tento dotazník za formalitu, ide podľa odborníčky o jeden z najdôležitejších dokumentov pri uzatváraní životného poistenia.
„Až 93 % ľudí si myslí, že by vedelo správne vyplniť zdravotný dotazník pri životnom poistení. Zároveň však takmer pätina priznáva, že si nepamätá všetky svoje diagnózy či užívané lieky. Ďalšia časť respondentov sa obáva, že uvedenie zdravotných problémov by mohlo zhoršiť ich poistné podmienky. Pri vypĺňaní dotazníka tak môžu niektoré dôležité informácie zostať neuvedené,“ upozornila Kniežová.
Klienti podľa nej často neuvedú zdravotné problémy z minulosti nie preto, že by ich chceli zatajiť, ale jednoducho preto, že si na ne po rokoch nespomenú, nepovažujú ich za podstatné alebo si nie sú istí, či ich majú v dotazníku uviesť. „Ľudia si väčšinou spomenú na operácie či vážnejšie úrazy, no v zdravotnej dokumentácii môžu byť aj informácie o liečbe vysokého tlaku, neurologických vyšetreniach, dlhodobom užívaní liekov, rehabilitáciách či ďalších zdravotných ťažkostiach,“ priblížila odborníčka.
Poisťovne si pri poistných udalostiach bežne vyžadujú zdravotnú dokumentáciu klienta. Overujú tak, či ochorenie alebo úraz vznikli až po uzatvorení poistenia, alebo či bol klient pre daný zdravotný problém sledovaný u lekára ešte predtým. Ak poisťovňa pri šetrení zistí nezrovnalosti v zdravotnom dotazníku, môže poistné plnenie krátiť, upraviť podmienky poistenia alebo v niektorých prípadoch od zmluvy odstúpiť.
„Ak zdravotné informácie nie sú pri uzatváraní poistenia uvedené správne, môže to mať vplyv na posúdenie poistnej udalosti. Aj detail spred niekoľkých rokov môže byť pri rozhodovaní dôležitý,“ dodala Kniežová.