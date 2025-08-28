< sekcia Ekonomika
Odborníčka: Začiatok školského roka je vhodný na zavedenie vreckového
Poskytovanie vreckového má podľa nej omnoho väčší význam, než len praktické zabezpečenie drobných výdavkov.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Vreckové nie je len o drobných výdavkoch, ale ide o efektívny spôsob, ako naučiť deti základom finančnej gramotnosti, zodpovednosti a plánovania. Práve začiatok školského roka predstavuje vhodnú príležitosť, kedy s vreckovým začať a zároveň nastaviť pravidlá, ktoré deťom pomôžu rozvíjať zdravý vzťah k peniazom. Informoval o tom Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.
„Začiatok školského roka býva pre rodičov obdobím zvýšených výdavkov - nákup školských pomôcok, oblečenia, krúžkov či iných školských potrieb. Zároveň ide o čas, keď deti prechádzajú do nového životného rytmu a začínajú sa učiť samostatnosti a zodpovednosti. Práve toto obdobie je ideálnym momentom na zavedenie prvého vreckového,“ uviedla právnička inštitútu Sylvia Ďatelinková.
Poskytovanie vreckového má podľa nej omnoho väčší význam, než len praktické zabezpečenie drobných výdavkov. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako viesť deti k finančnej gramotnosti. Pri pravidelnom poskytovaní vreckového za vopred stanovených pravidiel si deti osvojujú základy hospodárenia s peniazmi, a teda sa učia šetriť, plánovať výdavky a znášať dôsledky svojich finančných rozhodnutí, vysvetlila právnička.
Ďalej zdôraznila, že vreckové má svoj výchovný účel len vtedy, keď je poskytované podľa jasne stanovených pravidiel. Odporučila napríklad vyplácanie v pravidelných intervaloch, jasné pravidlá využitia, občasnú kontrolu či žiadne navyšovanie pri predčasnom minutí. V prípade, že dieťa poruší dohodnuté pravidlá, mal by podľa nej nasledovať primeraný postih, ako napríklad zníženie vreckového.
„Zavedenie vreckového by malo byť premysleným krokom zo strany rodiča. Správne nastavené pravidlá a dôslednosť v ich dodržiavaní môžu významne prispieť k tomu, že si dieťa osvojí finančné návyky, ktoré mu zostanú aj v dospelosti. Práve obdobie začiatku školského roka je vhodnou príležitosťou, ako s týmto dôležitým krokom začať,“ uzavrela Ďatelinková.
