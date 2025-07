Odborníčka: Základné cestovné poistenie niekedy nestačí

Bratislava 22. júla (TASR) - Ľudia cestovné poistenie často berú ako formalitu a spoliehajú sa len na základný poistný balík. Ten však nemusí zohľadňovať rizikovejšie aktivity alebo netypické situácie, ako je napríklad zásah horskej služby, úraz na elektrobicykli, škoda spôsobená domácim miláčikom alebo nehoda s karavanom, upozornila riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvaiová.



Napríklad cestovanie karavanom prináša podľa nej nielen veľkú slobodu, ale aj nové riziká. Okrem klasického povinného zmluvného poistenia (PZP) je preto v tejto situácii vhodné zvážiť aj havarijné poistenie, poistenie batožiny či pripoistenie technickej asistencie v zahraničí.



„Obytné vozidlá sú často drahé a poškodenie pri jazde alebo státí, napríklad vandalizmom či krupobitím, môže spôsobiť aj tisícové škody. Odporúčam si vždy preveriť, čo všetko poistenie vozidla pokrýva. Vo všeobecnosti každému, kto cestuje do zahraničia vlastným autom, či už ide o bežné vozidlo alebo karavan, odporúčam pripoistenie technickej asistencie. Táto služba sa vzťahuje aj na obytné prívesy, ale len ak ich hmotnosť nepresahuje 3,5 tony,“ priblížila Arvaiová.



Pri používaní elektrobicyklov si zase podľa nej málokto uvedomuje, že ich vyššia rýchlosť a hmotnosť zvyšujú aj riziko nehody či škody spôsobenej iným osobám. Cyklisti by mali preto myslieť nielen na prilbu a reflexné prvky, ale aj na poistenie.



„Netreba zabúdať, že v krajinách EÚ platí povinnosť mať uzavreté PZP pre elektrobicykle s konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/h alebo s konštrukčnou rýchlosťou viac ako 14 km/h v spojení s prevádzkovou hmotnosťou bicykla presahujúcou 25 kg. Ak je elektrický pohon využívaný len ako pomoc pri šliapaní, vtedy táto povinnosť neplatí,“ vysvetlila odborníčka. Poukázala na to, že existuje aj pripoistenie cykloasistencia, ktoré sa vzťahuje napríklad na odcudzenie bicykla, vandalizmus, haváriu, aj na škody spôsobené živlami. Súčasťou býva aj poskytnutie asistenčných služieb.



Podľa Arvaiovej je potrebné dať si pozor aj pri vysokohorskej turistike. Záchranári si môžu v niektorých prípadoch naúčtovať aj tisícky eur. „Práve zásah vrtuľníka, prevoz terénnym záchranným vozidlom alebo člnom k najbližšej sanitke patria medzi najdrahšie položky. Riešením je pripoistenie pátrania a záchrany, ako aj pripoistenie rizikových aktivít,“ priblížila.



Ak turista cestuje so psom či mačkou, mal by mať na pamäti, že aj ich sa týkajú rôzne riziká, upozornila odborníčka. Môžu ochorieť, zraniť sa alebo spôsobiť škodu niekomu inému. „Poistenie domácich miláčikov sa v cestovnom poistení rieši formou pripoistenia. Pokryť môže náklady na veterinára, ale aj škody, ktoré zviera spôsobí v hoteli alebo na verejnosti. Takisto aj náklady na utratenie a kremáciu zvieraťa v prípade jeho úmrtia,“ vymenovala.



Vo všeobecnosti poukázala na to, že pri výbere cestovného poistenia nestačí zohľadniť len cieľovú destináciu. Dôležitý je aj spôsob dopravy, plánované aktivity a osoby, s ktorými človek cestuje. „Čím konkrétnejšie si nastavíte poistné krytie, tým väčšiu istotu budete mať, že pri problémoch v cudzine nezostanete bez pomoci,“ doplnila Arvaiová.