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Odborníčka:Vysoká zľava cez Black Friday nemusí znamenať výhodný nákup
Najspoľahlivejšie je preto podľa jej slov sledovať vývoj ceny dlhšie, najmä pri drahšej elektronike či spotrebičoch.
Autor TASR
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Vysoké percento zľavy ešte nemusí znamenať výhodný nákup. Počas Black Friday, ktorý tento rok pripadá na 27. novembra, môžu na spotrebiteľov číhať umelo navýšené ceny, zavádzajúce cenovky aj časovače vytvárajúce tlak na rýchle rozhodnutie. Uviedla to Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.
„Predávajúci musia pri zľavách spravidla uvádzať aj najnižšiu cenu, za ktorú tovar ponúkali počas posledných 30 dní pred poskytnutím zľavy. Táto informácia by mala byť na cenovke jasne viditeľná,“ vysvetlila Hekšová. Spotrebiteľ tak podľa nej môže jednoduchšie posúdiť, či je aktuálna cena skutočne výhodná.
„Môže sa však stať, že predávajúci cenu zvýši a následne z nej vypočíta zľavu. Ak však bola vyššia cena uplatňovaná počas celých predchádzajúcich 30 dní, predávajúci postupuje v súlade so zákonom,“ upozornila Hekšová.
Najspoľahlivejšie je preto podľa jej slov sledovať vývoj ceny dlhšie, najmä pri drahšej elektronike či spotrebičoch. Aj desaťpercentná zľava totiž môže znamenať historicky nízku cenu na trhu, zatiaľ čo násobne vyššie deklarované percento nemusí predstavovať skutočnú úsporu.
Poznamenala, že farebná cenovka ešte neznamená výhodnú kúpu. „Farebné cenovky prirodzene priťahujú našu pozornosť a naznačujú, že by sme ich nemali prehliadnuť. Farebný rámček či iné zvýraznenie v nás potom môže vyvolať dojem, že ide o mimoriadne výhodnú ponuku,“ podčiarkla.
Spotrebiteľ by preto mal porovnať konečnú cenu s ponukami ďalších obchodníkov. Pomôcť môžu internetové porovnávače cien. Pri plánovanom väčšom nákupe si možno cenu výrobku aj uložiť alebo odfotiť niekoľko týždňov vopred a následne porovnať jej vývoj.
Netreba sa dotlačiť k nákupu akciami typu „Zostáva posledný kus“, „Akcia končí o päť minút.“ Aj takéto upozornenia môžu vytvárať tlak na spotrebiteľa a viesť ho k rozhodnutiu, ktoré by za iných okolností neurobil. Patria medzi takzvané temné vzory, teda prvky navrhnuté tak, aby ovplyvnili správanie používateľa v prospech prevádzkovateľa e-shopu.
„Pri e-shopoch takéto prvky spravidla smerujú k tomu, aby zákazník nákup dokončil. Môže ísť napríklad o odpočítavanie času do skončenia zľavy alebo o údaje, koľko ľudí si práve prezerá konkrétny výrobok či si ho už kúpilo,“ zdôraznila.
Aj keď sú tieto informácie pravdivé, môžu na spotrebiteľa vytvárať tlak a výrazne ovplyvniť jeho rozhodovanie. Pokiaľ však zodpovedajú skutočnosti, konanie predávajúceho je spravidla v súlade so zákonom. Oveľa závažnejšie je, keď si pochybné či podvodné e-shopy podobné údaje jednoducho vymyslia. Časovač sa po skončení odpočítavania alebo obnovení stránky spustí nanovo a údaj o počte zákazníkov môže byť len náhodne vygenerovaným číslom.
Dodala, že spotrebiteľ by nemal nakupovať len preto, že časovač odpočítava posledné minúty alebo e-shop hlási posledné kusy. Black Friday nie je jedinou príležitosťou na výhodný nákup. Už 30. novembra nasleduje Cyber Monday a ďalšie akcie prídu aj v predvianočnom období. Namiesto impulzívneho rozhodnutia sa preto oplatí cenu porovnať a overiť si jej vývoj.
„Predávajúci musia pri zľavách spravidla uvádzať aj najnižšiu cenu, za ktorú tovar ponúkali počas posledných 30 dní pred poskytnutím zľavy. Táto informácia by mala byť na cenovke jasne viditeľná,“ vysvetlila Hekšová. Spotrebiteľ tak podľa nej môže jednoduchšie posúdiť, či je aktuálna cena skutočne výhodná.
„Môže sa však stať, že predávajúci cenu zvýši a následne z nej vypočíta zľavu. Ak však bola vyššia cena uplatňovaná počas celých predchádzajúcich 30 dní, predávajúci postupuje v súlade so zákonom,“ upozornila Hekšová.
Najspoľahlivejšie je preto podľa jej slov sledovať vývoj ceny dlhšie, najmä pri drahšej elektronike či spotrebičoch. Aj desaťpercentná zľava totiž môže znamenať historicky nízku cenu na trhu, zatiaľ čo násobne vyššie deklarované percento nemusí predstavovať skutočnú úsporu.
Poznamenala, že farebná cenovka ešte neznamená výhodnú kúpu. „Farebné cenovky prirodzene priťahujú našu pozornosť a naznačujú, že by sme ich nemali prehliadnuť. Farebný rámček či iné zvýraznenie v nás potom môže vyvolať dojem, že ide o mimoriadne výhodnú ponuku,“ podčiarkla.
Spotrebiteľ by preto mal porovnať konečnú cenu s ponukami ďalších obchodníkov. Pomôcť môžu internetové porovnávače cien. Pri plánovanom väčšom nákupe si možno cenu výrobku aj uložiť alebo odfotiť niekoľko týždňov vopred a následne porovnať jej vývoj.
Netreba sa dotlačiť k nákupu akciami typu „Zostáva posledný kus“, „Akcia končí o päť minút.“ Aj takéto upozornenia môžu vytvárať tlak na spotrebiteľa a viesť ho k rozhodnutiu, ktoré by za iných okolností neurobil. Patria medzi takzvané temné vzory, teda prvky navrhnuté tak, aby ovplyvnili správanie používateľa v prospech prevádzkovateľa e-shopu.
„Pri e-shopoch takéto prvky spravidla smerujú k tomu, aby zákazník nákup dokončil. Môže ísť napríklad o odpočítavanie času do skončenia zľavy alebo o údaje, koľko ľudí si práve prezerá konkrétny výrobok či si ho už kúpilo,“ zdôraznila.
Aj keď sú tieto informácie pravdivé, môžu na spotrebiteľa vytvárať tlak a výrazne ovplyvniť jeho rozhodovanie. Pokiaľ však zodpovedajú skutočnosti, konanie predávajúceho je spravidla v súlade so zákonom. Oveľa závažnejšie je, keď si pochybné či podvodné e-shopy podobné údaje jednoducho vymyslia. Časovač sa po skončení odpočítavania alebo obnovení stránky spustí nanovo a údaj o počte zákazníkov môže byť len náhodne vygenerovaným číslom.
Dodala, že spotrebiteľ by nemal nakupovať len preto, že časovač odpočítava posledné minúty alebo e-shop hlási posledné kusy. Black Friday nie je jedinou príležitosťou na výhodný nákup. Už 30. novembra nasleduje Cyber Monday a ďalšie akcie prídu aj v predvianočnom období. Namiesto impulzívneho rozhodnutia sa preto oplatí cenu porovnať a overiť si jej vývoj.