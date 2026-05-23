Odborník: AI vie v súčasnosti spraviť pre e-shop oveľa viac
Podnikatelia si týmto spôsobom dokážu vytvoriť systém správy zákazníckej databázy, nástroje na monitoring objednávok alebo prehľady výkonnosti e-shopu.
Bratislava 23. mája (TASR) - Umelá inteligencia (AI) začína v oblasti internetového predaja zasahovať prakticky do všetkých oblastí fungovania e-shopov, od marketingu a zákazníckej podpory až po analytiku, správu produktov či interné procesy. Využívať ju len na písanie e-mailov alebo tvorbu popisov je preto ako používať telefón len na telefonovanie, upozorňuje Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
„Mnoho firiem stále vníma AI hlavne ako chatovacie okno na písanie textov. V skutočnosti je to technológia, ktorá už dnes dokáže výrazne zasahovať do každodennej prevádzky e-shopu. Firmám pomáha šetriť čas, automatizovať rutinné úlohy a v niektorých oblastiach dokonca nahrádzať manuálnu prácu,“ priblížil Benatzky.
Moderné AI nástroje v súčasnosti dokážu napríklad analyzovať výkon reklamných kampaní, kontrolovať správnosť údajov pri produktoch, automaticky pripravovať preklady, pomáhať so zákazníckou podporou či vytvárať prehľadné súhrny. Významnou témou sa stáva aj takzvaný „vibecoding“, teda tvorba jednoduchých interných aplikácií a nástrojov pomocou komunikácie s AI bez potreby pokročilých programátorských znalostí. Podnikatelia si týmto spôsobom dokážu vytvoriť systém správy zákazníckej databázy, nástroje na monitoring objednávok alebo prehľady výkonnosti e-shopu.
Využívanie AI otvára podľa odborníka malým firmám možnosti, ktoré boli len donedávna dostupné len veľkým firmám s vlastnými IT tímami. „Firmy, ktoré tieto možnosti začnú využívať skôr, môžu získať výraznú konkurenčnú výhodu,“ zdôrazňuje Benatzky. Podnikatelia by však podľa neho mali venovať pozornosť aj bezpečnosti, ochrane dát a citlivých informácií, najmä ak AI nástroje prepájajú priamo s internými systémami alebo zákazníckymi údajmi.
