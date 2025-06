Odborník: Aj odmeny za vysvedčenie môžu byť investovaním pre deti

Bratislava 28. júna (TASR) - S koncom školského roka sú spojené aj rôzne odmeny za vysvedčenie. Namiesto peňazí na ďalšie hračky či elektroniku však môžu rodičia zvažovať aj iné možnosti. Ak pravidelne investujú s cieľom zabezpečiť svoje deti, takýto dar bude časom rásť a v budúcnosti im pomôže k lepšiemu vzdelaniu alebo bývaniu, poukázal investičný analytik spoločnosti Fingo.sk Jakub Nagy.



„Výnimočné príležitosti spojené s darovaním peňazí, ku ktorým patria aj finančné odmeny za vysvedčenie, k narodeninám či iným sviatkom, netreba prehliadať. Takýto dar môže predstavovať jednorazovú investíciu alebo aj začiatok pravidelného investovania, ktoré bude rásť spolu s dieťaťom a po rokoch sa môže stať základom jeho vysokoškolského štúdia, bývania či podnikania,“ priblížil odborník.



Rozumné pravidelné investovanie pre deti nie je podľa neho len o číslach, ale aj o hodnotách a v konečnom dôsledku o budúcom komforte celej rodiny. Čím skôr rodičia začnú investovať, tým menší tlak budú v budúcnosti pociťovať.



„Investovanie je jednoduché a pohodlné. Výška mesačnej investície sa dá kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť, prípadne viete odoslať jednorazový vyšší príspevok. Odporúčam nastaviť si trvalý príkaz a zapnúť autopilota. Peniaze začnú samé pracovať a o jednu či dve dekády môžu významne pomôcť pri financovaní vysokoškolského štúdia, ktoré si vyžaduje aj tisíce eur ročne, alebo pri iných výdavkoch,“ konštatoval Nagy.



Efekt dlhodobého investovania priblížil na viacerých príkladoch. „Ak by ste do akciového portfólia investovali len jedno euro denne, čiže 30 eur mesačne, tak napríklad pri rozumnom 7 % zhodnotení za 20 rokov môžete mať k dispozícii viac než 15.000 eur. Ak by ste odkladali 100 eur mesačne, po 20 rokoch môžete mať viac ako 50.000 eur,“ vyčíslil.



Pravidelné investovanie má podľa neho výhodu aj v tom, že pri kolísaní trhov investor nakupuje viac podielov, keď sú lacnejšie. To môže v budúcnosti zvýšiť výnos investície. „Dlhodobý časový horizont rodičom umožňuje zainvestovať dynamickejšie aj do rizikovejších aktív, ktoré majú potenciál vyššieho výnosu. Dôležité je, aby boli vklady pravidelné a aby sa rodičia nezľakli prirodzených výkyvov trhov,“ doplnil analytik.