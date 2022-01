Odborník: Ak ste dostali smart elektroniku, dajte si pozor na hackerov

Bratislava 4. januára (TASR) - S narastajúcou popularitou inteligentných (smart) zariadení sa objavujú aj nové formy hackerských útokov. Ostražitosť preto treba zvýšiť najmä po kúpe elektroniky, ktorá využíva pripojenie na internet. Zneužité, napríklad na zber informácií a prieskum pre sofistikovanejší útok založený na cielenom phishingu, môžu byť aj zariadenia, ako smart chladničky či kávovary, upozornil odborník na kyberbezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies Daniel Suchý.



Daňou za nové funkcie zariadení a zvýšené pohodlie sú nástrahy v podobe možných útokov, a to neraz aj úplne jednoduchých. "Hackeri idú s dobou a útoky na smart zariadenia nie sú novinkou. Zaznamenali sme prípady, keď hackeri zaútočili na elektronické pestúnky a zábery tisícov detí následne zverejnili na internete. Využili pritom nedôslednosť ľudí, ktorí si na elektronických pestúnkach nechali prednastavené heslá," uviedol Suchý. "Zariadenia môžu byť tiež zneužité na ťažbu kryptomien a exponenciálne zvyšovať majiteľovi účet za elektrinu."



V prípade, ak ste si pod stromčekom našli elektroniku, ktorá využíva pripojenie na internet, alebo ste si ju sami zakúpili, je potrebné byť ostražitý a myslieť aj na jej zabezpečenie. Aj bežný smart televízor môže mať integrovanú kameru a mikrofón. Suchý odporúča, aby v prípade novej elektroniky, ktorá sa pripája na internet, v prvom rade majitelia zmenili prístupové heslá. Tie prednastavené využíva mnoho zariadení a hackeri by ich mohli ľahko získať. Potrebné je tiež nainštalovať si čo najaktuálnejšiu verziu softvéru, ktorá obsahuje všetky potrebné bezpečnostné záplaty.



Dôležitým bezpečnostným prvkom je aj samotná WiFi sieť, do ktorej sa zariadenia pripájajú. Aj v tomto prípade je treba mať čo najkvalitnejšie heslo, aby sme ochránili prvý vstupný bod v našej inteligentnej domácnosti. Pokiaľ so zariadením nie ste spokojní a chcete ho vrátiť alebo vymeniť, je užitočné taktiež myslieť na zabezpečenie svojho súkromia. Pri vrátení alebo predaji smart elektroniky je treba dané zariadenie vždy vrátiť do továrenských nastavení a použiť špeciálny softvér, ktorý prepíše všetky naše citlivé dáta, ktorými zariadenie disponuje.