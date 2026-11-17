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Odborník: Americké burzy majú za sebou najlepší týždeň od augusta
Postupne končí aktuálna výsledková sezóna, keď hospodárske výsledky za uplynulý kvartál zverejnilo už 91 % spoločností z indexu S&P 500.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Po niekoľkých nepríjemných týždňoch sa situácia na amerických burzách zlepšila. Hlavné americké akciové indexy vzrástli minulý týždeň o 2,1 % až 2,5 % a zaznamenali tak najlepší týždeň od začiatku augusta. Od začiatku roka doteraz tak celkovo rástli od 8,1 % do 10,5 %. V aktuálnom komentári na to poukázal vedúci produkt manažmentu správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (TAM) Martin Smrek.
„V uplynulom týždni silno rástli aj európske a japonské akcie. Index Stoxx Europe 600 pridal 2,4 %, v tomto roku vzrástol o 12,2 %. Po slabosti z posledných týždňov sa silno odrazil japonský akciový index Nikkei. Za uplynulý týždeň pridal 6,5 %, jeho tohtoročná výkonnosť predstavuje 21,5 %,“ vyčíslil odborník.
Štatistikám podľa neho minulý týždeň dominovali americké inflačné dáta za október. Kým spotrebiteľská inflácia bola mierne vyššia, ako očakávali ekonómovia, výrobná inflácia bola naopak mierne nižšia. V medziročnom porovnaní však výrobná inflácia zrýchlila na 6,5 %, čo bola najvyššia úroveň od novembra 2022.
„Aj tieto údaje, po vyššej ako očakávanej spotrebiteľskej inflácii, podporujú predpoklady, že americká centrálna banka bude musieť pokračovať v boji s infláciou. Analytici aktuálne odhadujú, že Fed opäť zvýši úrokové sadzby na decembrovom zasadnutí,“ priblížil Smrek.
Pre finančné trhy podľa neho zostáva kľúčové, či sa cenové tlaky začnú postupne zmierňovať. Pretrvávajúca inflácia totiž môže znamenať vyššie úrokové sadzby na dlhšie obdobie, čo môže ovplyvňovať dlhopisové výnosy aj náladu na akciových trhoch.
Postupne končí aktuálna výsledková sezóna, keď hospodárske výsledky za uplynulý kvartál zverejnilo už 91 % spoločností z indexu S&P 500. V priemere zverejňujú zisky, ktoré sú 3,1 % nad očakávaniami, čo zaostáva za úrovňou päťročného (7,5 %) aj 10-ročného priemeru (8 %). „Ak by sezóna skončila takýmto výsledkom, išlo by o najnižšie prekonanie očakávaní od štvrtého kvartálu 2022. V ňom spoločnosti zverejnili zisky, ktoré boli 1,3 % nad očakávaniami,“ pripomenul odborník.
Technologický sektor bol v posledných týždňoch pod tlakom a aktuálne pred ním stoja ďalšie skúšky, avizoval. Svoje výsledky za uplynulý kvartál zverejní napríklad spoločnosť Nvidia, ktorej akcie v dôsledku problémov jej bývalého šéfa klesli v uplynulom týždni o 13 %. „Investori budú zvedaví aj na to, ako dopadne ďalší test záujmu o umelú inteligenciu, a to upisovanie akcií spoločnosti Anthropic. V USA sa zverejnia aj dôležité ekonomické dáta, napríklad ohľadom maloobchodných predajov či priemyselnej produkcie,“ doplnil Smrek.
„V uplynulom týždni silno rástli aj európske a japonské akcie. Index Stoxx Europe 600 pridal 2,4 %, v tomto roku vzrástol o 12,2 %. Po slabosti z posledných týždňov sa silno odrazil japonský akciový index Nikkei. Za uplynulý týždeň pridal 6,5 %, jeho tohtoročná výkonnosť predstavuje 21,5 %,“ vyčíslil odborník.
Štatistikám podľa neho minulý týždeň dominovali americké inflačné dáta za október. Kým spotrebiteľská inflácia bola mierne vyššia, ako očakávali ekonómovia, výrobná inflácia bola naopak mierne nižšia. V medziročnom porovnaní však výrobná inflácia zrýchlila na 6,5 %, čo bola najvyššia úroveň od novembra 2022.
„Aj tieto údaje, po vyššej ako očakávanej spotrebiteľskej inflácii, podporujú predpoklady, že americká centrálna banka bude musieť pokračovať v boji s infláciou. Analytici aktuálne odhadujú, že Fed opäť zvýši úrokové sadzby na decembrovom zasadnutí,“ priblížil Smrek.
Pre finančné trhy podľa neho zostáva kľúčové, či sa cenové tlaky začnú postupne zmierňovať. Pretrvávajúca inflácia totiž môže znamenať vyššie úrokové sadzby na dlhšie obdobie, čo môže ovplyvňovať dlhopisové výnosy aj náladu na akciových trhoch.
Postupne končí aktuálna výsledková sezóna, keď hospodárske výsledky za uplynulý kvartál zverejnilo už 91 % spoločností z indexu S&P 500. V priemere zverejňujú zisky, ktoré sú 3,1 % nad očakávaniami, čo zaostáva za úrovňou päťročného (7,5 %) aj 10-ročného priemeru (8 %). „Ak by sezóna skončila takýmto výsledkom, išlo by o najnižšie prekonanie očakávaní od štvrtého kvartálu 2022. V ňom spoločnosti zverejnili zisky, ktoré boli 1,3 % nad očakávaniami,“ pripomenul odborník.
Technologický sektor bol v posledných týždňoch pod tlakom a aktuálne pred ním stoja ďalšie skúšky, avizoval. Svoje výsledky za uplynulý kvartál zverejní napríklad spoločnosť Nvidia, ktorej akcie v dôsledku problémov jej bývalého šéfa klesli v uplynulom týždni o 13 %. „Investori budú zvedaví aj na to, ako dopadne ďalší test záujmu o umelú inteligenciu, a to upisovanie akcií spoločnosti Anthropic. V USA sa zverejnia aj dôležité ekonomické dáta, napríklad ohľadom maloobchodných predajov či priemyselnej produkcie,“ doplnil Smrek.