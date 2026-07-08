< sekcia Ekonomika
Odborník: Bytové domy môžu vďaka zdieľaniu lepšie využiť elektrinu
OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začiatkom júna evidoval vyše dvetisíc skupín zdieľania a viac než osemtisíc zapojených odberných a odovzdávacích miest.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Nové pravidlá zdieľania elektriny dávajú bytovým domom možnosť lepšie pracovať s energiou vyrobenou na vlastnej streche namiesto toho, aby ju využívali len pre spoločné priestory alebo ju posielali do siete. Upozorňuje na to Radek Mikulášek, vedúci energetických projektov spoločnosti Enbra. Práve v takom prostredí podľa neho rastie význam dát, merania a riadenia.
Mikulášek upozorňuje, že návratnosť fotovoltiky určuje aj schopnosť zladiť výrobu so spotrebou. „Typický bytový dom má niekoľko druhov spotreby, ktoré je možné riadiť automaticky a bez zásahu do každodenného života obyvateľov. Príprava teplej vody je typický príklad. Ohrev môže prebehnúť v čase vyššej výroby z fotovoltiky alebo výhodnejšej ceny elektriny,“ priblížil Mikulášek.
Energia tak sa uloží vo forme tepla a obyvatelia ju využijú neskôr, napríklad večer alebo ráno. „Z pohľadu vlastníkov je podstatné, že aktívne riadenie ľuďom nezasahuje do komfortu bývania,“ dodal odborník.
Aktívne riadenie môže byť podľa Mikuláška relevantné pre domy, ktoré o fotovoltike zatiaľ iba uvažujú, aj pre objekty, kde už niektoré technológie fungujú. „Správca alebo výbor spoločenstva vlastníkov bytov by tak mal pri príprave projektu vedieť, ako bude systém fungovať v bežnom dni, pri víkendovej prevádzke, v letných mesiacoch, v zimnej špičke aj pri zmene cien elektriny,“ uviedol Mikulášek.
OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začiatkom júna evidoval vyše dvetisíc skupín zdieľania a viac než osemtisíc zapojených odberných a odovzdávacích miest. Zapojené miesta pritom nemusia byť u rovnakého dodávateľa ani geograficky blízko, musia však byť na území Slovenskej republiky, mať priebehové meranie a byť zaradené iba do jednej skupiny zdieľania.
Mikulášek upozorňuje, že návratnosť fotovoltiky určuje aj schopnosť zladiť výrobu so spotrebou. „Typický bytový dom má niekoľko druhov spotreby, ktoré je možné riadiť automaticky a bez zásahu do každodenného života obyvateľov. Príprava teplej vody je typický príklad. Ohrev môže prebehnúť v čase vyššej výroby z fotovoltiky alebo výhodnejšej ceny elektriny,“ priblížil Mikulášek.
Energia tak sa uloží vo forme tepla a obyvatelia ju využijú neskôr, napríklad večer alebo ráno. „Z pohľadu vlastníkov je podstatné, že aktívne riadenie ľuďom nezasahuje do komfortu bývania,“ dodal odborník.
Aktívne riadenie môže byť podľa Mikuláška relevantné pre domy, ktoré o fotovoltike zatiaľ iba uvažujú, aj pre objekty, kde už niektoré technológie fungujú. „Správca alebo výbor spoločenstva vlastníkov bytov by tak mal pri príprave projektu vedieť, ako bude systém fungovať v bežnom dni, pri víkendovej prevádzke, v letných mesiacoch, v zimnej špičke aj pri zmene cien elektriny,“ uviedol Mikulášek.
OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začiatkom júna evidoval vyše dvetisíc skupín zdieľania a viac než osemtisíc zapojených odberných a odovzdávacích miest. Zapojené miesta pritom nemusia byť u rovnakého dodávateľa ani geograficky blízko, musia však byť na území Slovenskej republiky, mať priebehové meranie a byť zaradené iba do jednej skupiny zdieľania.