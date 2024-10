Odborník: Cena bitcoinu stúpa k maximám, vplyv majú voľby v USA

Bratislava 29. októbra (TASR) - Cena bitcoinu stúpa do blízkosti historického rekordu po tom, ako sa začiatkom septembra tohto roku prepadla na svoje dno. Jeho hodnota tak stúpla o približne 30 %, pričom kľúčovým impulzom rastu ceny najstaršej kryptomeny sú stávky investorov na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb v USA a predpoklad, že budúci prezident Spojených štátov bude ku kryptomenám zastávať ústretovejší postoj ako súčasná administratíva Joea Bidena. Uviedol to v utorok hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Najmä Donald Trump sa v prezidentskej kampani štylizuje do úlohy veľkého fanúšika bitcoinu a kryptomien. V polovici leta dokonca vystúpil na veľkej konferencii zameranej na bitcoin a kryptomeny, pričom v prejave prisľúbil, že ak sa stane prezidentom, okamžite zbaví funkcie Garyho Genslera. Súčasný šéf americkej Komisie pre burzy a cenné papiere je v rámci kryptomenovej komunity značne nepopulárny," vysvetlil Kovanda.



Postaveniu bitcoinu by malo podľa neho taktiež pomáhať Trumpovo spojenectvo s Elonom Muskom, ktorý kryptomeny popularizuje. Trump by mal pritom s Muskom počítať vo svojej administratíve v prípade, že zvíťazí v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.



Kamala Harrisová zastáva podľa odborníka taktiež zmierlivejší postoj ku kryptomenám ako súčasný prezident USA. Harrisová by mala po prevzatí administratívy plánovať vytvorenie regulačného rámca, v ktorom by sa kryptomeny mohli ďalej rozvíjať. Opční investori tak v súčasnosti vsádzajú na to, že cena bitcoinu dosiahne do konca tohtoročného novembra úroveň 80.000 dolárov (73.950 eur), a to bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb, doplnil ekonóm. V súčasnosti by mala byť hodnota tejto kryptomeny 71.460 dolárov (66.056 eur).



"Najmä, ak by v prezidentskom súboji zvíťazila Harrisová, je otázkou, či tieto stávky padajú na úrodnú pôdu. V prípade, že sa Trump do Bieleho domu nedostane, hrozí pokles ceny predovšetkým bitcoinu. Časť jeho nárastu z poslednej doby je totiž zjavne pevne zviazaná s predpokladom Trumpovho víťazstva," uzavrel Kovanda.



(1 EUR = 1,0818 USD)