Odborník: Ceny benzínu by mohli po urovnaní konfliktu s Iránom klesnúť

Bratislava 26. júna (TASR) – Po zdražovaní v posledných týždňoch by mohli ceny pohonných látok opäť klesnúť o niekoľko centov. Podmienkou ale je, aby sa ceny ropy udržali na úrovniach z mája alebo začiatku júna, keď stála ropa Brent približne 65 USD (56,04 eura) za barel (159 litrov). Vo štvrtok to uviedol Jaroslav Ton zo spoločnosti Malcom Finance.



V pondelok (23. 6.) sa cena ropy prepadla o sedem dolárov za barel a v utorok (24. 6.) pokles pokračoval. Cena ropy Brent sa tak vrátila na úroveň spred dvoch týždňov. „Tento vývoj bol reakciou na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o dohode o prímerí medzi Iránom a Izraelom. Táto dohoda zmiernila obavy z prerušenia dodávok ropy z Blízkeho východu, ktorý je kľúčovým producentom tejto komodity,“ priblížil Ton.



Ak sa ceny ropy udržia na úrovni z mája alebo začiatku júna, malo by dôjsť k poklesu cien pohonných látok, ktorý bude zodpovedať ich rastu v posledných dvoch týždňoch. To by podľa odborníka znamenalo pokles o niekoľko centov za liter v porovnaní s cenou z 23. júna. Vo štvrtok sa ale cena ropy v reakcii na nízke zásoby v USA mierne zvýšila na 67,94 USD za barel.