Odborník: Citlivé údaje môžu uniknúť aj s časovým oneskorením
Straka upozorňuje aj na ďalšie strategické riziko, ktoré vzniká v oblasti ochrany dát.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Útoky prostredníctvom dodávateľských reťazcov patria medzi najvýraznejšie trendy v oblasti kybernetických hrozieb, ktoré sa týkajú aj kritickej infraštruktúry. Citlivé údaje zároveň môžu uniknúť aj s časovým oneskorením vďaka postkvantovej kryptografii. Upozorňuje na to prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR) Tibor Straka.
„Moderná kritická infraštruktúra už nie je tvorená izolovanými subjektmi. Ide o prepojený ekosystém, v ktorom sú energetické spoločnosti závislé od cloudových riešení, nemocnice od IT dodávateľov a telekomunikačných operátorov, banky od softvérových platforiem a priemyselné podniky od logistických a dátových služieb,“ priblížil Straka. Vyzýva preto na koordináciu, ktorú má zastrešovať práve asociácia.
Straka upozorňuje aj na ďalšie strategické riziko, ktoré vzniká v oblasti ochrany dát. Zašifrované dáta sa v súčasnosti môžu zhromažďovať s cieľom ich budúceho dešifrovania po dosiahnutí dostatočného výkonu kvantových systémov.
