Odborníci: Clá môžu byť pre výrobcov luxusných hodiniek devastačné

Bern 4. augusta (TASR) - Akcie švajčiarskych výrobcov luxusných hodiniek zaznamenali v pondelok pokles. Reagovali tak na clá, ktoré americký prezident Donald Trump stanovil pre švajčiarske tovary. Ak sa švajčiarskej vláde nepodarí do troch dní niečo zmeniť, na produkty zo Švajčiarska smerujúce do USA začnú platiť clá vo výške 39 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Dôsledky amerických ciel, ak zostanú na určenej výške 39 %, by mohli byť pre viaceré švajčiarske značky devastačné,“ povedal analytik banky Vontobel Jean-Philippe Bertschy. Výrobcovia hodiniek, ktorí v roku 2024 vyviezli produkty za 26 miliárd švajčiarskych frankov (27,92 miliardy eur), sú totiž okrem ciel aj pod tlakom silnejúceho franku a klesajúceho dopytu vo svete. Podľa analytikov smeruje export hodiniek k najslabšiemu roku od pandémie v roku 2020.



Očakávané dôsledky amerických ciel pre švajčiarskych výrobcov luxusných hodiniek sa odrazili aj na dopoludňajšom vývoji akcií firiem pôsobiacich v tomto sektore. Pondelok bol prvý deň, keď švajčiarske trhy na oznámenie Donalda Trumpa o clách reagovali, keďže v piatok (1. 8.) bol vo Švajčiarsku sviatok.



Akcie spoločností Swatch a Richemont klesli na začiatku pondelkového obchodovania o 3,4 %, respektíve o 5 %. Neskôr sa však čiastočne zotavili a predpoludním pokles predstavoval v obidvoch prípadoch zhruba 1 %.



Bertschy pripísal zmiernenie poklesu najmä nádeji, že švajčiarskej vláde sa do vstupu ciel do platnosti, čo je 7. august, podarí dosiahnuť s USA lepšiu dohodu. Spojené štáty sú pre výrobcov hodiniek kľúčovým trhom, keďže na celkovom exporte švajčiarskych hodiniek sa podieľajú takmer 17 %.



(1 EUR = 0,9312 CHF)