Odborník: Dieťaťu po narodení je lepšie najprv sporiť

Bratislava 28. januára (TASR) - Dieťaťu po narodení je vhodnejšie najprv sporiť ako uzatvoriť životné poistenie. Rodičia môžu sporiť deťom na štúdium, prípadne do budúcna na podnikanie alebo vlastné bývanie. Uviedol to odborný garant pre životné poistenie Ivan Huspenina zo spoločnosti Universal maklérsky dom.



"Začnite sporiť pokojne aj výšku prídavku, ktorý je 60 eur. Hodnota takejto investície na konci obdobia po 22 rokoch v akciovom portfóliu pri pravidelnej investícií 60 eur môže byť aj 47.000 eur pri výnose deväť percent ročne (p. a.)," vyčíslil Huspenina.



Ďalej odporúča, aby si rodičia dali skontrolovať nastavenie vlastných poistných zmlúv. Správne nastavené poistné krytie ich totiž dokáže ochrániť v prípade nečakanej udalosti, pričom budú mať zabezpečené výdavky pre svoju rodinu.



"Práve narodenia dieťaťa je tak jeden z ďalších dôvodov pre kontrolu nastavenia zmlúv, lebo rodičia už nesú zodpovednosť aj za dieťa. Ak by sa niečo stalo rodičom a nemali by zabezpečené výdavky, už samotné dieťa by nemohlo slobodne študovať. Dokonca aj športovať, čo len na amatérskej úrovni, je finančne náročné na výdavky," vysvetlil odborník.



Po sporení môžu rodičia dieťaťu uzatvoriť následne aj životné poistenie. To môže rodine pomôcť vykryť finančnú stratu z dôvodu úrazu alebo choroby dieťaťa a následne jeho liečby či pri strate príjmu jedného z rodičov, ktorý sa o dieťa stará. Práve preto je podľa odborníka dôležité, aby bolo poistené aj dieťa, avšak nemusí ísť o samostatnú zmluvu pre neho.



"Rodič môže dať dieťa pripoistiť už k existujúcej zmluve, alebo novovznikajúcej zmluve k rodičom. Na základe zliav za celkové poistné tak rodič dokáže dieťa poistiť na vysoké poistné sumy, ale za akceptovateľné poistné," dodal Huspenina.