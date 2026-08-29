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Odborník: Dohodnutá férová cena chráni nájomcu aj prenajímateľa bytu
Pri porovnávaní dvoch bytov je najlepšie spočítať si celkový ročný účet, nie iba mesačné nájomné.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Férová cena pri prenájme bytu nie je dôležitá iba pre nájomcu. Aj majiteľ môže na príliš vysokej sume prerobiť, ak byt zostane dlhšie prázdny. Vyššie nájomné na papieri totiž automaticky neznamená vyšší príjem za celý rok. „Férová cena chráni obe strany. Nájomca byt zbytočne neprepláca a prenajímateľ má väčšiu šancu nájsť spoľahlivého človeka, ktorý zostane dlhšie. Pri prenájme nie je dôležitá iba maximálna suma za jeden mesiac, ale stabilný príjem a bezproblémový vzťah počas celého nájmu,“ upozornil Miroslav Kadleček z portálu Bezrealitky.sk.
Pri priamom prenájme bez realitnej kancelárie si môžu majiteľ a záujemca prejsť všetky podmienky priamo - od ceny a energií až po pravidlá bývania a stav bytu. Výhodou je podľa odborníka otvorená komunikácia a spravidla aj úspora sprostredkovateľskej provízie. Ušetrené peniaze však nemajú ísť na úkor bezpečnosti. Dohoda má byť zachytená v kvalitnej písomnej zmluve, presnom rozpise platieb a odovzdávacom protokole.
Ani na prvý pohľad výhodná ponuka nemusí byť naozaj lacná. Pred rozhodnutím treba spočítať všetky pravidelné aj jednorazové platby a pozrieť sa aj na podmienky zmluvy. Kadleček poradil niekoľko jednoduchých otázok, ktoré môžu nájomcu ochrániť pred nepríjemným prekvapením.
Pred podpisom zmluvy by sa mal záujemca opýtať na celkovú mesačnú sumu pre konkrétny počet osôb, na zálohy a pevný poplatok, posledné ročné vyúčtovanie energií a služieb. Mal by sa zaujímať aj o to, či je internet, parkovanie alebo iná služba povinná a zahrnutá v cene, na výšku kaucie a na čo sa môže použiť a kedy sa vracia. Treba sa pýtať aj na to, či sa môže nájomné počas trvania zmluvy zvýšiť a podľa akého pravidla a kto hradí drobné opravy, servis spotrebičov a prípadné poruchy.
Pri porovnávaní dvoch bytov je najlepšie spočítať si celkový ročný účet, nie iba mesačné nájomné. Do mesačnej ceny patria nájomné, služby, energie a všetky povinné doplatky. Do vstupných nákladov treba zaradiť prvé nájomné, kauciu, prípadnú províziu a sťahovanie. Kauciu je vhodné evidovať osobitne, pretože má byť vratná. Lacnejší byt nemusí byť výhodnejší, ak si vyžiada každodenné dochádzanie autom, platené parkovanie alebo vysoké náklady na vykurovanie. Naopak, o niečo vyššie nájomné môže dávať zmysel pri energeticky úspornom byte, dobrej doprave a vybavení, ktoré si nájomca nemusí dokupovať.
„Skryté náklady často nevznikajú preto, že by ich niekto zámerne tajil, ale preto, že si ich strany na začiatku presne nevysvetlili. Pri priamom prenájme majú majiteľ a nájomca výhodu, že si môžu každú položku prejsť spolu. To najdôležitejšie potom treba preniesť aj do zmluvy,“ dodal Kadleček. Férová cena prenájmu podľa neho nemusí byť najnižšia ani najvyššia. Musí zodpovedať trhu, kvalite bytu a predovšetkým celkovému účtu, ktorý nájomca pozná ešte pred podpisom zmluvy.
Pri priamom prenájme bez realitnej kancelárie si môžu majiteľ a záujemca prejsť všetky podmienky priamo - od ceny a energií až po pravidlá bývania a stav bytu. Výhodou je podľa odborníka otvorená komunikácia a spravidla aj úspora sprostredkovateľskej provízie. Ušetrené peniaze však nemajú ísť na úkor bezpečnosti. Dohoda má byť zachytená v kvalitnej písomnej zmluve, presnom rozpise platieb a odovzdávacom protokole.
Ani na prvý pohľad výhodná ponuka nemusí byť naozaj lacná. Pred rozhodnutím treba spočítať všetky pravidelné aj jednorazové platby a pozrieť sa aj na podmienky zmluvy. Kadleček poradil niekoľko jednoduchých otázok, ktoré môžu nájomcu ochrániť pred nepríjemným prekvapením.
Pred podpisom zmluvy by sa mal záujemca opýtať na celkovú mesačnú sumu pre konkrétny počet osôb, na zálohy a pevný poplatok, posledné ročné vyúčtovanie energií a služieb. Mal by sa zaujímať aj o to, či je internet, parkovanie alebo iná služba povinná a zahrnutá v cene, na výšku kaucie a na čo sa môže použiť a kedy sa vracia. Treba sa pýtať aj na to, či sa môže nájomné počas trvania zmluvy zvýšiť a podľa akého pravidla a kto hradí drobné opravy, servis spotrebičov a prípadné poruchy.
Pri porovnávaní dvoch bytov je najlepšie spočítať si celkový ročný účet, nie iba mesačné nájomné. Do mesačnej ceny patria nájomné, služby, energie a všetky povinné doplatky. Do vstupných nákladov treba zaradiť prvé nájomné, kauciu, prípadnú províziu a sťahovanie. Kauciu je vhodné evidovať osobitne, pretože má byť vratná. Lacnejší byt nemusí byť výhodnejší, ak si vyžiada každodenné dochádzanie autom, platené parkovanie alebo vysoké náklady na vykurovanie. Naopak, o niečo vyššie nájomné môže dávať zmysel pri energeticky úspornom byte, dobrej doprave a vybavení, ktoré si nájomca nemusí dokupovať.
„Skryté náklady často nevznikajú preto, že by ich niekto zámerne tajil, ale preto, že si ich strany na začiatku presne nevysvetlili. Pri priamom prenájme majú majiteľ a nájomca výhodu, že si môžu každú položku prejsť spolu. To najdôležitejšie potom treba preniesť aj do zmluvy,“ dodal Kadleček. Férová cena prenájmu podľa neho nemusí byť najnižšia ani najvyššia. Musí zodpovedať trhu, kvalite bytu a predovšetkým celkovému účtu, ktorý nájomca pozná ešte pred podpisom zmluvy.