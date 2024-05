Odborník: Dovolenkári by pri cestovnom poistení nemali podceniť storno

Bratislava 23. mája (TASR) - Storno je dôležitou zložkou cestovného poistenia, ktorú mnoho ľudí podceňuje. Ak by vycestovanie pre neočakávané udalosti nebolo možné, vo väčšine prípadov je totiž potrebné zaplatiť storno poplatok. Ten môže byť vo výške časti zaplatenej sumy, ale aj plnej ceny. Odborník Jaroslav Krajňák zo spoločnosti FinGO.sk radí, že storno je ideálne uzavrieť hneď po kúpe dovolenky.



"V rámci cestovného poistenia je poistenie storna najnákladnejšou položkou, ale má svoj význam. Kryje škody, ktoré môžu vzniknúť, ak klient na dovolenku nevycestuje pre nepredvídané okolnosti, napríklad ak nečakane ochorie on alebo jeho dieťa, ak je zranený alebo sa vyskytne úmrtie blízkej osoby. Vzťahuje sa aj na situácie, ak v cieľovej destinácii alebo v krajine vycestovania vzniknú živelné pohromy či nepokoje. Dá sa uplatniť aj v krízových situáciách, ako je rozvod či strata zamestnania," uviedol Krajňák.



Storno je podľa odborníka ideálne uzavrieť hneď po zaplatení zájazdu. V opačnom prípade to poisťovňa môže považovať za špekuláciu a výška poistného môže narásť. "Zároveň vtedy treba rátať s čakacou lehotou, ktorá štandardne býva 14 dní. Ak by ste mali vycestovať už týždeň po dodatočnom dojednaní poistenia storna, ale ochoriete, stratíte nárok na poistné plnenie," vysvetlil Krajňák.



Ako príklad uviedol dovolenku štvorčlennej rodiny v Chorvátsku na desať dní. Ak za apartmán zaplatia 1200 eur, cestovné poistenie vrátane storna ich môže podľa neho stáť od 88 eur do 130 eur v závislosti od každej poisťovne. "Čiže zaplatia dve až tri eurá na osobu na deň. Ak by si storno nepriplatili, poistenie by ich vyšlo o 20 eur menej. Ale ak by nevycestovali napríklad pre ochorenie dieťaťa, môžu stratiť aj 1200 eur," objasnil.



Poistenie ponúkajú aj cestovné kancelárie či letecké spoločnosti. Krajňák však upozornil na to, že toto poistenie vo väčšine prípadov nie je postačujúce. Stretol sa taktiež s prípadmi, keď si klienti platili aj za poistku, ktorú nemali šancu využiť. "Pri výbere vhodných pripoistení aj v závislosti od destinácie, dopravy na dovolenku a plánovaných aktivít zvážte, čo budete reálne potrebovať," radí.



Pokiaľ dovolenkári nemajú havarijné poistenie a do destinácie cestujú autom, mali by si podľa odborníka pripoistiť technickú pomoc vozidla. Poisťovne sa líšia v ponukách poistenia, či ide o cenu, limity krytia alebo asistenčné služby, no Krajňák upozornil na to, že rozdiely môžu byť aj v tom, čo si cestovatelia môžu poistiť a čo už nie.



Dodal, že cestovné poistenie pre dovolenkárov v tomto roku nie je drahšie ako vlani. "Poisťovne neplánujú dvíhať ceny cestovného poistenia. Pritom letní dovolenkári zo zahraničia každý rok hlásia množstvo poistných udalostí," uzavrel.