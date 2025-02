Odborník: Elektráreň Ipeľ bude Slovensko potrebovať o 15 rokov

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovensko v súčasnosti novú prečerpávaciu elektráreň nepotrebuje, avšak v horizonte 10 až 15 rokov má podľa obchodného riaditeľa spoločnosti Fuergy Vladimíra Miškovského opodstatnenie. Prečerpávacia elektráreň Ipeľ môže byť užitočná pri vyvažovaní produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov na Slovensku aj v EÚ.



"Nová prečerpávacia elektráreň by dokázala stabilizovať sieť vo vysokom objeme a udržateľným spôsobom nielen pri nepredvídateľnej výrobe energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ale aj pri výkyvoch v spotrebe napríklad v dôsledku elektromobility alebo prudkého nárastu spotreby pri obnovení výroby hliníka v Slovalco alebo prechode U. S. Steel na elektrické oblúkové pece," uviedol Miškovský s tým, že elektráreň bude kľúčová aj pre stabilizáciu celej prenosovej siete, preto bude pre štát dôležité, aby tento strategický zdroj vlastnil.



Náklady na výstavbu tejto elektrárne by mali podľa zverejneného zámeru prekročiť dve miliardy eur. Miškovský zdôraznil, že pri plánovaní tejto elektrárne je dôležité počítať aj s batériovým úložiskom ako doplnkom prečerpávacej elektrárne, najprv aspoň vo výkone 150 až 200 megawatthodín (MWh) a potenciálne aj 300 MWh. Dôvodom je, že častým napúšťaním a vypúšťaním sa turbíny elektrárne nadmerne opotrebúvajú a je efektívnejšie, keď okamžité požiadavky pokryjú batérie a riadiaci systém postupne batérie odstavuje a spúšťa vodné turbíny.



"Na Slovensku sú dnes lacné podporné služby na stabilizáciu siete a keď sa Slovensko koncom tohto roka naplno zapojí do európskej siete PICASSO/MARI na obchodovanie s elektrinou na stabilizáciu siete, hrozí vykúpenie tejto elektriny zahraničím (Nemecko, krajiny Balkánu) a na Slovensku jej bude nedostatok. Preto má zmysel priebežne zvyšovať kapacity zdrojov schopných stabilizovať sieť v prvom rade batériových úložísk, čo je rýchlejšie riešenie, avšak perspektívne aj prečerpávacích elektrární," dodal Miškovský.