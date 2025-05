Odborník: Firmy bez digitálnej stratégie sa budú ťažšie presadzovať

Bratislava 31. mája (TASR) - Digitalizácia šetrí čas, náklady a umožňuje sústrediť sa na rast firmy. Malé a stredné firmy, ktoré sa neboja nových technológií, dokážu rásť rýchlejšie, pracovať efektívnejšie a pružnejšie reagovať na zmeny trhu. Firmy bez digitálnej stratégie sa budú čoraz ťažšie presadzovať v prostredí, kde konkurencia funguje rýchlo a na základe dát, upozornil odborník na podnikanie Lukáš Adamec z Mojesidlo.sk.



„Digitalizácia nie je len módnym slovom. Je to investícia, ktorá má veľmi jasne vyčísliteľnú návratnosť,“ vysvetlil Adamec. Aj menšie kroky, ako napríklad zavedenie online fakturácie alebo automatizovaných interných procesov, môžu podľa neho znamenať zásadný posun v efektivite firmy. Napriek tomu až dve tretiny slovenských spoločností stále fungujú bez komplexných digitálnych riešení. Chýba im prepojenie medzi oddeleniami, zber a analýza dát či možnosť automatizácie procesov.



Najväčšími fanúšikmi digitálnych riešení sú podnikatelia do 35 rokov. Dávajú totiž prednosť flexibilným modelom a technológiám, ktoré šetria čas a umožňujú im sústrediť sa na rast biznisu. „Vidíme, že mladí sú nielen technologicky zdatní, ale aj veľmi pragmatickí - namiesto prenájmu kancelárie radšej investujú do online nástrojov, ktoré im prinesú reálnu hodnotu,“ priblížil Adamec.



Samotná digitalizácia však podľa odborníka nemusí byť revolúciou zo dňa na deň. Často stačí začať drobnými krokmi - prejsť na cloudové služby, zaviesť online rezervácie, elektronický podpis či jednoduchú analytiku predaja. Dôležité je mať plán a odvahu meniť zabehnuté zvyky a začať využívať napríklad umelú inteligenciu.



Digitalizácia v súčasnosti nie je len o komforte, ale aj o bezpečnosti. S rastúcim rizikom kybernetických útokov musí byť ochrana údajov a vyškolenie zamestnancov súčasťou každej digitálnej transformácie. „Čím skôr firma pochopí, že digitálne riešenia nie sú len výdajom, ale strategickou investíciou, tým rýchlejšie uvidí výsledky,“ uzatvára Adamec s dôvetkom, že malé a stredné firmy, ktoré sa digitalizácie nebudú báť, môžu získať konkurenčnú výhodu, šetriť zdroje a pracovať modernejšie.