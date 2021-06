Odborník: Firmy by mali viac myslieť na využívanie cloudových riešení

Bratislava 3. júna (TASR) – Mnohé menšie podniky či inovatívne startupy majú voči cloudovým riešeniam predsudky, často si myslia, že virtuálne úložisko dát je pre nich príliš drahé. Nemusí to tak byť a firmy by sa mali nad touto možnosťou zamyslieť aj pre zvýšenie bezpečnosti svojich dát. Upozornil na to odborník Roman Karabáš zo spoločnosti D.V.O.



Slovenské firmy sa podľa neho často držia hesla "čo je doma, to sa počíta". Vytvárajú si tak miestnosti na svoje servery, tzv. serverovne. "V lepšom prípade do nej nainštalujú klimatizáciu, zabezpečia ju zámkom a umiestnia tam celú techniku," uviedol Karabáš, avšak upozornil, že takáto bežná miestnosť nespĺňa kritériá miesta, kde majú byť uložené servery.



"Ideálne tam má byť dvojitá podlaha alebo aspoň antistatická podložka, zálohovaná elektrina s aspoň dvomi nezávislými prívodmi, kontrola vlhkosti a teploty okolitého vzduchu," vymenoval Karabáš. Dodal, že takisto v takejto miestnosti nesmú byť potrubia, či už vodné alebo odpadové, požiarny systém a ani sprinklery. Musí byť vybavená práškovým hasiacim prístrojom.



Investícia pri dodržaní týchto podmienok je podľa odborníka pomerne veľká a takisto treba rátať aj s ďalšími nákladmi na prevádzku. "Je nutné kalkulovať s elektrinou, ktorú spotrebuje server a klimatizácia, nákladmi na zamestnanca či v neposlednom rade s cenami za licencie, na ktoré veľa klientov zabúda," podotkol odborník.



Keď sa to všetko zráta, je podľa Karabáša pravdepodobné, že cloudové riešenie od profesionálov bude lacnejšie a aj bezpečnejšie. Mať dáta "doma" totiž prináša aj ďalšie riziká, napríklad stratu dát z USB kľúčov, ktoré časom degradujú. Dáta sú tak v lepších rukách u profesionálov. "Treba sa poradiť s odborníkmi. Keď staviate dom, tiež sa radíte so stavebníkom," uzavrel Karabáš.