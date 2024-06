Odborník: Firmy by mali začať s prípravou superodpočtu ihneď

Bratislava 11. júna (TASR) - Väčšina firiem si neuplatňuje superodpočet na výskum a vývoj, hoci by tak ušetrili každoročne desaťtisíce eur. Na jeho prípravu majú stále dostatok času, no potrebné je začať ihneď. Uviedol to odborník na superodpočet Marek Repka zo spoločnosti Ayming s tým, že sa blíži odložený termín podania daňového priznania, a to 30. jún.



Spoločnosť, ktorá uplatňuje superodpočet, ušetrí podľa Repku na dani v priemere viac ako 88.000 eur. "Na Slovensku jedno euro daňovej úľavy prostredníctvom superodpočtu prináša priemerné investície firiem takmer za 2,5 eura. V neposlednom rade firma, ktorá si superodpočet uplatní, získa značnú konkurenčnú výhodu na rozdiel od firiem v danom odvetví, ktoré si ho neuplatnia," uviedol vedúci oddelenia výskumných inovačných politík na Úrade vlády Jaroslav Bukovina.



Repka dodal, že spraviť prvý krok je spravidla najdôležitejšie. Motivačným faktorom je podľa neho aj to, že zákon odmeňuje spoločnosti, ktoré kontinuálne odpočet uplatňujú, aspoň po dobu troch rokov, formou medziročnej bonifikácie.



Všeobecne platí, že firmy, ktoré investujú vlastné prostriedky do kvalifikovaných projektov, si môžu odpočítať 100 % týchto výdavkov zo svojho daňového základu, čím si znížia daňovú povinnosť. Výhodou podľa odborníka je, že superodpočet nemá sektorové ani veľkostné obmedzenie, a že spoločnostiam naň vzniká nárok automaticky.



Upozornil však na to, že pri nesprávnom uplatnení sa firma môže dostať do závažných problémov. "Síce obrovská výhoda superodpočtu spočíva v tom, že nepodlieha schvaľovaniu, avšak daňový úrad môže prísť na kontrolu až päť rokov spätne. Ak výsledok kontroly bude negatívny, firma musí doplatiť daň, penále a úroky z omeškania, ktoré sa môžu vyšplhať do závratných výšok a prevýšiť aj vygenerovanú úsporu," vysvetlil Repka.



Dodal, že superodpočet slúži pre firmy všetkých veľkostí, ktoré už generujú alebo v blízkej dobe očakávajú zisk. Vhodný však podľa jeho slov zatiaľ nie je pre začínajúce startupy. "Ak ste ale spoločnosť, ktorá pracuje na novom produkte, alebo inovuje svoje portfólio, aplikuje, pre nich neznámu technológiu, alebo aj známu technológiu novým spôsobom, či ktorá dostala špecifické zadanie od zákazníka, aj v tomto prípade už máte nárok na uplatnenie superodpočtu," uzavrel Repka.