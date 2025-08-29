< sekcia Ekonomika
Odborník: Firmy môžu rásť aj v čase globálnych zmien
Rýchlo sa meniace technologické prostredie vyžaduje prehodnotenie IT infraštruktúry, dôveryhodné využívanie umelej inteligencie a zlepšenie kybernetickej a energetickej efektívnosti.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Politická neistota a geopolitické zmeny sa radia medzi najvýznamnejšie podnikateľské riziká. Ovplyvňujú mnohé kľúčové rozhodnutia, ktoré musia lídri firiem prijímať. Každá z týchto výziev však zároveň prináša aj príležitosti pre organizácie, ktoré sú pripravené flexibilne reagovať a inovovať. Geopolitické riziko by mali firmy vnímať nielen ako hrozbu, ale aj ako príležitosť, uviedol výkonný riaditeľ oddelenia riadenia rizík v KPMG na Slovensku Pavol Adamec.
„Kľúčové bude sledovať pripravenosť firiem na nové alebo aktualizované požiadavky a zároveň identifikovať príležitosti, ktoré prinášajú meniace sa pravidlá. Volatilita sa postupne stáva novým normálom, čomu musia spoločnosti prispôsobiť svoje stratégie,“ vysvetlil Adamec. Priblížil, že posuny mocenských a obchodných centier môžu napríklad otvoriť cestu k novým regiónom, lokalizácii dodávateľských reťazcov a získaniu alternatívnych zdrojov investícií.
Rýchlo sa meniace technologické prostredie vyžaduje prehodnotenie IT infraštruktúry, dôveryhodné využívanie umelej inteligencie a zlepšenie kybernetickej a energetickej efektívnosti. Odborník skonštatoval, že organizácie, ktoré dokážu včas identifikovať potenciálne útoky a po incidente rýchlo obnoviť prevádzku, minimalizujú finančné aj reputačné škody a posilňujú dôveru zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov.
„Ak sa na riziká pozrieme ako na aktívum, lídri môžu zosúladiť riadenie rizík s dlhodobými strategickými cieľmi a pripraviť svoje organizácie na úspech. Firmy, ktoré sa neboja nových prístupov k riadeniu dodávateľských reťazcov, integrácii technológií a rozvoju pracovnej sily, môžu nielen zmierniť negatívne dosahy, ale aj získať konkurenčnú výhodu,“ uzavrel Adamec.
