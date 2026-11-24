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Odborník: Firmy môžu s AI ušetriť 90 percent času pri hľadaní údajov
Pri zákazkovej výrobe dokáže AI z technického výkresu vypočítať množstvo potrebného materiálu a na základe predchádzajúcich zákaziek odhadnúť čas a cenu výroby.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Firmy môžu ušetriť 90 percent času využitím umelej inteligencie (AI) pri vyhľadávaní údajov, prepisovaní položiek či opakovaných výpočtoch. AI dokáže nielen naceniť zákazku, ale aj navrhnúť postup jej realizácie. Zamestnanci tak získavajú viac priestoru na prácu so zákazníkmi. Podmienkou sú aktuálne firemné údaje a jasne nastavené pravidlá, upozornil odborník na digitalizáciu Milan Cák z Modulario.
Príprava cenovej ponuky si vo firmách podľa neho často vyžaduje spracovanie technickej dokumentácie, vyhľadávanie údajov z predchádzajúcich zákaziek či preverovanie cien a dostupnosti materiálu. Ak má AI prístup k firemným údajom, dokáže pripraviť nielen kalkuláciu, ale aj návrh pracovného postupu. Priestor na využívanie týchto technológií majú aj slovenské podniky. Podľa ekonomickej správy OECD o Slovensku z roku 2026 využívajú umelú inteligenciu v menšej miere, než je priemer Európskej únie.
Pri zákazkovej výrobe dokáže AI z technického výkresu vypočítať množstvo potrebného materiálu a na základe predchádzajúcich zákaziek odhadnúť čas a cenu výroby. Ak pozná možnosti strojov a výrobné postupy firmy, môže preveriť aj to, či podnik dokáže splniť neštandardné požiadavky zákazníka. „Človek dostane hotový návrh ceny aj postupu práce a môže skontrolovať, z čoho AI vychádzala. Vidí napríklad použitý cenník, podobnú staršiu zákazku aj výpočet času,“ vysvetlil Cák.
Systém môže zároveň upozorniť na chýbajúce údaje alebo uviesť mieru istoty jednotlivých výstupov. Ako odborník dodal, podobné využitie má AI aj vo veľkoobchode. Z pôdorysu domu s plánom elektroinštalácie môže vypočítať množstvo potrebného materiálu, preveriť skladové zásoby a navrhnúť náhrady za chýbajúce výrobky. Dokáže tiež porovnať ceny a dodacie lehoty jednotlivých dodávateľov. V servise môže okrem predbežnej ceny opravy pripraviť aj návrh pracovného postupu.
Príprava cenovej ponuky si vo firmách podľa neho často vyžaduje spracovanie technickej dokumentácie, vyhľadávanie údajov z predchádzajúcich zákaziek či preverovanie cien a dostupnosti materiálu. Ak má AI prístup k firemným údajom, dokáže pripraviť nielen kalkuláciu, ale aj návrh pracovného postupu. Priestor na využívanie týchto technológií majú aj slovenské podniky. Podľa ekonomickej správy OECD o Slovensku z roku 2026 využívajú umelú inteligenciu v menšej miere, než je priemer Európskej únie.
Pri zákazkovej výrobe dokáže AI z technického výkresu vypočítať množstvo potrebného materiálu a na základe predchádzajúcich zákaziek odhadnúť čas a cenu výroby. Ak pozná možnosti strojov a výrobné postupy firmy, môže preveriť aj to, či podnik dokáže splniť neštandardné požiadavky zákazníka. „Človek dostane hotový návrh ceny aj postupu práce a môže skontrolovať, z čoho AI vychádzala. Vidí napríklad použitý cenník, podobnú staršiu zákazku aj výpočet času,“ vysvetlil Cák.
Systém môže zároveň upozorniť na chýbajúce údaje alebo uviesť mieru istoty jednotlivých výstupov. Ako odborník dodal, podobné využitie má AI aj vo veľkoobchode. Z pôdorysu domu s plánom elektroinštalácie môže vypočítať množstvo potrebného materiálu, preveriť skladové zásoby a navrhnúť náhrady za chýbajúce výrobky. Dokáže tiež porovnať ceny a dodacie lehoty jednotlivých dodávateľov. V servise môže okrem predbežnej ceny opravy pripraviť aj návrh pracovného postupu.