Odborník: Firmy podali daňové priznania bez licencií posledný raz

Bratislava 18. apríla (TASR) - V tomto roku podali podniky daňové priznania bez daňových licencií poslednýkrát. Od januára platí novela zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza daňové licencie. Týka sa to príjmov za rok 2024. Vo štvrtok to pripomenula poradenská spoločnosť Atlas Group.



"Takzvanými daňovými licenciami sa zavádzajú pre podniky minimálne dane, ktoré sú odvodené od ich výnosov. Platiť ich tak musia aj firmy, ktoré sú v strate," povedala Jitka Božeková, partnerka spoločnosti Atlas Group. Daňové licencie sa podľa nich dotknú približne 200.000 subjektov.



Firmy, ktoré dosiahnu zdaniteľné výnosy neprevyšujúce 50.000 eur zaplatia minimálnu daň 340 eur. Pre podniky s výnosmi od 50.000 eur neprevyšujúcimi 250.000 eur bude minimálna daň 960 eur. Pri výnosoch od 250.000 eur neprevyšujúcich 500.000 eur to bude 1920 eur a nad hranicou 500.000 eur je to 3840 eur.



Od januára začali platiť aj zmeny pri stanovení výšky sadzby dane z príjmov. Tie sa budú týkať až príjmov za rok 2024. Ak zdaniteľné príjmy nepresiahnu hranicu 60.000 eur, tak sadzba dane z príjmov bude 15 %, doplnila Božeková.



Rovnako platí aj zvýšenie dane pri vyplatení dividend. Pri podieloch zo zisku sú firmy povinné vykonať zrážku so sadzbou dane z príjmov vo výške 10 %. Zvýšila sa tiež hranica príjmov na získanie štatútu mikrodaňovníka zo 49.790 eur na 60.000 eur.



Daň z príjmu stúpla aj právnickým osobám z pôvodných 20.000 eur na 30.000 eur. V prípade reklamy na charitatívne účely sú však od tejto dane oslobodené. Týka sa to občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov či neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.