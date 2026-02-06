< sekcia Ekonomika
Odborník: Flexibilita kontroly na hraniciach je pre letnú sezónu nutná
EK potvrdila zavedenie flexibilného režimu na hraniciach.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Rozhodnutie Európskej komisie (EK) o flexibilite európskeho systému Entry/Exit (EES) pri kontrole na hraniciach je podľa odborníka na cestovanie Davida Gavaľu kľúčové pre zachovanie letnej sezóny a víťazstvo zdravého rozumu. Pre slovenských cestovateľov do obľúbených destinácií mimo Schengenu to znamená najmä istotu, že nezmeškajú svoje lety.
„Rozhodnutie o flexibilite systému EES je presne tým signálom, ktorý trh potreboval. Znamená to, že ani pri rekordných náporoch v júli a auguste sa nebudú opakovať obrázky nekonečných radov z minulého roka,“ uviedol Gavaľa. Dovolenkári podľa neho môžu cestovať s istotou, že logistické procesy na hraniciach ich neoberú o drahocenný čas z ich oddychu.
EK potvrdila zavedenie flexibilného režimu na hraniciach. Členské štáty EÚ dostali právomoc systém EES počas letnej sezóny utlmiť, aby sa predišlo kolapsu dopravy. Hraničné kontroly v rámci EES zahŕňajú snímanie odtlačkov prstov a tváre pre občanov tretích krajín mimo EÚ. Členské štáty EÚ môžu na 150 dní v roku (90 dní s možným predĺžením o 60 dní) prepnúť na manuálne pečiatkovanie pasov, ak čakanie presiahne únosnú mieru. O tomto kroku informoval hovorca EK pre vnútorné záležitosti Markus Lammert.
„Na letiskách sa čas spracovania hraničných kontrol zvýšil až o 70 %, pričom v špičkách dosahoval až tri hodiny. Na lisabonskom letisku čakacie doby dosiahli až sedem hodín, čo viedlo k pozastaveniu systému na tri mesiace,“ upozornil Gavaľa, ktorý je majiteľ cestovnej kancelárie DAKA.
Tá potvrdila, že správy o zjednodušení procesov na hraniciach posilňujú dôveru ľudí v leteckú dopravu. „Cestujúci sú informovaní a citliví na správy o meškaniach. To, že Európska komisia umožnila hraničným kontrolám vrátiť sa v prípade špičky k manuálnemu overovaniu, garantuje plynulý prúd turistov,“ dodal Gavaľa. Toto rozhodnutie podľa neho dáva ďalšiu záruku, že leto 2026 prebehne hladko.
„Rozhodnutie o flexibilite systému EES je presne tým signálom, ktorý trh potreboval. Znamená to, že ani pri rekordných náporoch v júli a auguste sa nebudú opakovať obrázky nekonečných radov z minulého roka,“ uviedol Gavaľa. Dovolenkári podľa neho môžu cestovať s istotou, že logistické procesy na hraniciach ich neoberú o drahocenný čas z ich oddychu.
EK potvrdila zavedenie flexibilného režimu na hraniciach. Členské štáty EÚ dostali právomoc systém EES počas letnej sezóny utlmiť, aby sa predišlo kolapsu dopravy. Hraničné kontroly v rámci EES zahŕňajú snímanie odtlačkov prstov a tváre pre občanov tretích krajín mimo EÚ. Členské štáty EÚ môžu na 150 dní v roku (90 dní s možným predĺžením o 60 dní) prepnúť na manuálne pečiatkovanie pasov, ak čakanie presiahne únosnú mieru. O tomto kroku informoval hovorca EK pre vnútorné záležitosti Markus Lammert.
„Na letiskách sa čas spracovania hraničných kontrol zvýšil až o 70 %, pričom v špičkách dosahoval až tri hodiny. Na lisabonskom letisku čakacie doby dosiahli až sedem hodín, čo viedlo k pozastaveniu systému na tri mesiace,“ upozornil Gavaľa, ktorý je majiteľ cestovnej kancelárie DAKA.
Tá potvrdila, že správy o zjednodušení procesov na hraniciach posilňujú dôveru ľudí v leteckú dopravu. „Cestujúci sú informovaní a citliví na správy o meškaniach. To, že Európska komisia umožnila hraničným kontrolám vrátiť sa v prípade špičky k manuálnemu overovaniu, garantuje plynulý prúd turistov,“ dodal Gavaľa. Toto rozhodnutie podľa neho dáva ďalšiu záruku, že leto 2026 prebehne hladko.