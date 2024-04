Odborník: Fotovoltika môže pokryť časť spotreby domácnosti aj v zime

Bratislava 1. apríla (TASR) - Mierne počasie, relatívne vysoký počet slnečných dní a malé množstvá snehu prispeli počas uplynulej zimy k nadpriemernej efektivite fotovoltických elektrární. Ich produkcia elektriny sa oproti roku 2022 zvýšila až o 15 %, uviedol prevádzkový riaditeľ spoločnosti Columbus Energy Milan Lempochner. Ak sú fotovoltické elektrárne dobre navrhnuté a optimalizované pre konkrétne podmienky, môžu podľa neho pokryť významnú časť spotreby domácnosti aj v zime.



"Merania počas mesiacov október až december 2023 na našej referenčnej fotovoltickej elektrárni ukázali, že v zimných mesiacoch dokázala pokryť 56 % spotreby domácnosti. V rámci priemeru za celý rok potom FVE s batériovým úložiskom pokryla približne 70 % spotreby, čo majiteľom domu značne ušetrilo finančné zdroje," uviedol Lempochner. Vyššiu efektivitu dosahujú podľa neho fotovoltické panely v zime aj vďaka moderným technológiám - napríklad efektívnejším konverzným procesom či antireflexným povlakom.



Ak sa však niekto rozhoduje, či si má zadovážiť fotovoltiku do svojej domácnosti, je podľa odborníka potrebné myslieť v kontexte celého kalendárneho roku, nielen v zimnom období. "Je pravda, že počas zimy fotovoltika málokedy vyrába elektrickú energiu pri plnom výkone. Ak sa však zamyslíme v kontexte celého roka, nad jarnými, letnými a čiastočne jesennými mesiacmi, kedy systém funguje takmer na 100 %, bežnej slovenskej domácnosti dokáže ušetriť stovky eur ročne na energiách," priblížil Lempochner.



Niektoré odhady naznačujú, že fotovoltické systémy môžu počas zimných mesiacov pracovať na približne 10-25 % svojho maximálneho letného výkonu v závislosti od podmienok. Pri plánovaní fotovoltického systému je preto dôležité zohľadniť sezónne zmeny v produkcii energie a prípadne zvážiť doplnenie systému o úložisko energie alebo iné zdroje energie na pokrytie zimnej spotreby.



Pri nainštalovanej kapacite fotovoltickej elektrárne desať kilowattov a efektívnej ročnej produkcii pre každý kilowatt nainštalovaného výkonu približne 1050 kWh, môže podľa Lempochnera desaťkilowattový systém vyrobiť zhruba 10.500 kWh ročne. To by podľa prepočtov spoločnosti malo ušetriť domácnosti takmer 1200 eur. Slovenská inovačná a energetická agentúra uvádza bežnú spotrebu domácnosti, ktorá elektrinu nevyužíva na vykurovanie ani na ohrev teplej vody, na úrovni 2200 kW.