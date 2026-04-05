Odborník: Havarijné poistenie zdražie o viac ako 10 %
Napriek vyššej cene považuje Lehocký havarijné poistenie za užitočné.
Autor TASR
Bratislava 5. apríla (TASR) - Havarijné poistenie v roku 2026 medziročne zdražie o viac ako 10 %. Predpokladá to odborník na poistenie Miloš Lehocký zo sprostredkovateľskej spoločnosti Granden, ktorý to vysvetľuje zvýšením dane z neživotného prostredia, ale najmä vyššími cenami práce v opravovniach, drahšími náhradnými dielmi, komplikovanejšími opravami vozidiel a nárastom počtu poistných udalostí.
„Zdraženie sa nebude týkať všetkých rovnako. Poisťovne pristupujú k zmenám individuálne a postupne,“ priblížil Lehocký, podľa ktorého zvýšenie ceny najviac pocítia tí, ktorí v poslednom období spôsobili škodu. Poisťovne nesledujú len to, či škoda vznikla, ale aj jej výšku a frekvenciu. Do výpočtu výšky poistného vstupuje aj bydlisko a vek vodiča, značka, model, vek a výkon vozidla. Ak poisťovňa vyhodnotí, že aktuálne poistné je pod jej internou hranicou pre dané auto, upraví ho.
Napriek vyššej cene považuje Lehocký havarijné poistenie za užitočné. Plnohodnotné najčastejšie odporúča pri autách do osem až desať rokov veku, pri niektorých značkách aj dlhšie. Rozumným kompromisom podľa neho môže byť tzv. mini havarijné poistenie, ktoré kryje vybrané riziká, napríklad stret so zverou, živel, krádež či vandalizmus. Upozorňuje tiež, že poistku môže zlacniť vyššia spoluúčasť.
