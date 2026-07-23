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Odborník: Investičné správanie Slovákov sa oproti zvyšku Európy líši
Najnovšie dáta za máj 2026 ukazujú, že slovenský trh kolektívneho investovania rastie.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Investičné správanie Slovákov a Sloveniek sa oproti zvyšku Európy čiastočne líši. Slovenskí investori vkladajú do realitných fondov trojnásobne viac prostriedkov ako priemer eurozóny. Poukázal na to šéf realitných transakcií v 365.invest Peter Vojtek.
Najnovšie dáta za máj 2026 ukazujú, že slovenský trh kolektívneho investovania rastie. Objem čistej hodnoty aktív v podielových fondoch dosiahol 18,42 miliardy eur. Najobľúbenejšie sú akciové fondy s podielom 37 %, nasledujú zmiešané fondy s 30 % a realitné fondy s podielom takmer 19 %. Práve realitné fondy predstavujú podľa odborníka najzásadnejší rozdiel medzi slovenskými a európskymi investormi. V rámci celej eurozóny dosahujú podiel iba 5,6 %.
„Slovenskí investori sú historicky konzervatívnejší a hľadajú najmä stabilitu. Podľa aktuálnych dát takmer 40 miliárd eur leží nečinne na bežných účtoch našincov. Vnímam to ako ušlú príležitosť, keďže tento kapitál sa im aktívne môže zhodnocovať. Realitné fondy predstavujú pre mnohých hmatateľnú istotu a ochranu pred výkyvmi na finančných trhoch,“ zhodnotil Vojtek. Zároveň však na trhu vníma zdravý posun klientov k väčšej diverzifikácii investícií.
Aby peniaze nestrácali na hodnote, odborník odporúča držať sa viacerých zásad. V prvom rade je dôležité začať pravidelne investovať a nenechávať peniaze ležať na účte, kde sa infláciou postupne znehodnocujú. Začať je možné aj s menšími sumami a bez potreby hlbších analytických a investičných znalostí. Ďalším krokom je práve diverzifikácia, ktorá spočíva v rozložení investícií medzi rôzne typy aktív, sektory či regióny namiesto sústredenia všetkých prostriedkov do jedného produktu. Znižuje sa tým riziko a zmierňuje vplyv prípadných strát.
Najnovšie dáta za máj 2026 ukazujú, že slovenský trh kolektívneho investovania rastie. Objem čistej hodnoty aktív v podielových fondoch dosiahol 18,42 miliardy eur. Najobľúbenejšie sú akciové fondy s podielom 37 %, nasledujú zmiešané fondy s 30 % a realitné fondy s podielom takmer 19 %. Práve realitné fondy predstavujú podľa odborníka najzásadnejší rozdiel medzi slovenskými a európskymi investormi. V rámci celej eurozóny dosahujú podiel iba 5,6 %.
„Slovenskí investori sú historicky konzervatívnejší a hľadajú najmä stabilitu. Podľa aktuálnych dát takmer 40 miliárd eur leží nečinne na bežných účtoch našincov. Vnímam to ako ušlú príležitosť, keďže tento kapitál sa im aktívne môže zhodnocovať. Realitné fondy predstavujú pre mnohých hmatateľnú istotu a ochranu pred výkyvmi na finančných trhoch,“ zhodnotil Vojtek. Zároveň však na trhu vníma zdravý posun klientov k väčšej diverzifikácii investícií.
Aby peniaze nestrácali na hodnote, odborník odporúča držať sa viacerých zásad. V prvom rade je dôležité začať pravidelne investovať a nenechávať peniaze ležať na účte, kde sa infláciou postupne znehodnocujú. Začať je možné aj s menšími sumami a bez potreby hlbších analytických a investičných znalostí. Ďalším krokom je práve diverzifikácia, ktorá spočíva v rozložení investícií medzi rôzne typy aktív, sektory či regióny namiesto sústredenia všetkých prostriedkov do jedného produktu. Znižuje sa tým riziko a zmierňuje vplyv prípadných strát.