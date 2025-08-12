< sekcia Ekonomika
Odborník: Investovanie do bytu na prenájom si vyžaduje plán
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Investovanie do nehnuteľností na prenájom si vyžaduje disciplínu, plán a finančnú rezervu. Odborníci radia, ak chce človek investovať a profitovať z toho, je lepšie najprv si zabezpečiť investičnú nehnuteľnosť na prenájom, až neskôr bývanie pre seba. Poradila finančná spoločnosť Partners.
„Ak mladý človek ostane bývať u rodičov a odkladá si peniaze zo svojej práce, už za tri roky si vie našetriť 20 % z ceny menšieho bytu. Ten následne kúpi na hypotéku a prenajíma, čím sa z jeho príjmu stáva investícia,“ vysvetlil odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners Richard Lycius.
Odborník prízvukoval, že začať investovať do nehnuteľností si vyžaduje čas, rozvahu a jasný plán. Základom je podľa neho mať našetrených aspoň 20 % z cieľovej sumy. Pri výbere vhodnej nehnuteľnosti treba zvážiť lokalitu, výnosy aj vývoj cien. Odborník tiež radí vypočítať si návratnosť. Nájomné by podľa neho malo pokrývať hypotéku, energie a prevádzkové náklady. Kúpa investičného bytu sa najčastejšie financuje formou hypotéky, prípadne stavebným úverom či ich kombináciou.
Bratislava je pre kúpu investičného bytu drahá, investičný byt tu možno kúpiť podľa odborníka len s veľkými úsporami alebo vyšším príjmom. Odporučil orientovať sa skôr na nehnuteľnosti v regiónoch, ktoré majú rastový potenciál a ceny sú dostupnejšie. „Vždy sa pozerajte na to, ako by sa táto nehnuteľnosť predávala v budúcnosti. To je základné pravidlo investovania,“ poradil Lycius.
Doplnil, že jednou z najväčších výhod investičnej nehnuteľnosti je možnosť jej financovania úverom z banky. Odborníci to nazývajú finančná páka, čo znamená, že namiesto toho, aby kupujúci celú nehnuteľnosť platil z vlastných peňazí, využije úver, ktorý následne spláca nájomca.
Odborník upozornil aj na niekoľko chýb pri investovaní do nehnuteľností. „Častým omylom je výber nehnuteľnosti v zle prenajímateľnej lokalite alebo prehnane optimistický výpočet výnosov, pri ktorom nájom nepokryje všetky náklady. Ľudia často nemyslia ani na rezervu pre prípad, že byt ostane dočasne prázdny. Stáva sa aj to, že si niekto kúpi prvý byt na vlastné bývanie namiesto investičného. Tým si uzavrie cestu k ďalším úverom a investovanie sa odkladá na neurčito,“ priblížil Lycius.
