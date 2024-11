Odborník: Krajiny, ktoré skôr pristúpili k digitalizácii, sú úspešné

Bratislava 28. novembra (TASR) - Krajiny, ktoré už skôr pristúpili k digitalizácii, sú úspešné. Uviedol to na pôde Ekonomickej univerzity Pavol Ochotnický, hlavný riešiteľ projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) s názvom Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne.



"Krajiny, ktoré pokročili v digitalizácii, sú skôr úspešné a hlavne v období pandemickej krízy. Kto digitalizáciu včas zvládol, kto vedel prostredníctvom internetu poskytovať služby v čase pandémie, tak ten išiel ďalej," priblížil.



Informoval, že Slovensko bolo počas prvého roka pandémie jedinou krajinou v Európe, kde narástla súkromná spotreba. "Súkromná spotreba rástla aj preto, že boli dotované domácnosti a podporované mzdy. Ľudia si neuvedomovali, že toto raz doľahne na ekonomiku a fiškálne balíky nás nejako dobehnú. Slovensko bolo však na konci rebríčka krajín, ktoré podporovali prežitie firiem. To vyplýva aj z porovnaní, ktoré sme urobili," podčiarkol.



"Ukazuje sa tiež, že veľký fiškálny dlh, ktorý nesieme, je možno aj preto, že sme neskoro začali redukovať pomoc domácnostiam a že sme málo pomáhali firmám," zdôraznil.



Upozornil, že kostrou ekonomiky nie sú politici. "Kľúčový je podnikový sektor. Ak je odolný voči stresom a je odolný voči tomu, čo robí konkurencia, ak prichádza s inováciami, tak ekonomika sa nestratí, bez ohľadu na to, aká je vláda," dodal Ochotnický.