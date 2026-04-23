< sekcia Ekonomika
Odborník: Kvalitné zateplenie chráni obydlie aj pred horúčavami
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Aj keď v minulosti bolo hlavným cieľom zatepľovania budov udržať teplo vnútri, v súčasnosti izolácia pomáha aj proti prehrievaniu obydlí. Počas horúcich letných dní môže pritom teplota v izolačnom systéme dosiahnuť až 70 stupňov Celzia. Správny postup zateplenia je preto kľúčový pre úsporu peňazí pri chladení priestorov, upozorňuje odborník na stavby a izolácie Lukáš Kmenta zo spoločnosti HBS.
Pri zatepľovaní treba podľa neho zvážiť napríklad aj vlastnosti farby, ktorá bude tvoriť najvrchnejšiu časť izolácie. Tmavé odtiene do seba absorbujú viac slnečného žiarenia a spôsobujú vyššie prehrievanie, čo môže ovplyvniť farebnú stálosť omietky aj praskanie omietok. „Efektívnym spôsobom, ktorý zabráni prehrievaniu, je aj správne tienenie, orientácia domu či zeleň v jeho okolí. Dôležité je tiež naučiť sa správne vetrať - krátko a intenzívne, aby ste si dnu nevpúšťali horúci vzduch,“ vysvetlil Kmenta.
Mnohí majitelia domov sa podľa neho snažia ušetriť na materiáli izolácie, čoho výsledkom je nedostatočná ochrana. Upozorňuje však, že nie vždy platí, že čím hrubšia je izolácia, tým lepšie. Hrúbka izolácie sa má odvíjať od typu muriva, jeho hrúbky a vlastností, ale aj od typu izolantu, pričom ohľad treba brať aj na lokalitu, v ktorej sa stavba nachádza.
„Ak je tepelná izolácia urobená vhodným materiálom s vhodnou hrúbkou a realizovaná správnym spôsobom, v konštrukcii nevzniká rosný bod alebo sa presúva z muriva do izolantu,“ uviedol Kmenta. Naopak, pri nesprávne zvolenej hrúbke izolačného materiálu dochádza ku kondenzácii vlhkosti, čo vedie k poškodzovaniu muriva a vzniku plesní.
Ďalším častým problémom pri izolácii stavby je podľa Kmentu nesprávne aplikovanie izolantu, čo vedie ku vzniku tepelných mostov. Rozšírenou chybou je aj zanedbanie prípravy podkladu. Pred aplikáciou izolácie je nutné povrch fasády dôkladne očistiť, vyrovnať a vysušiť. Ak sa tieto kroky vynechajú, hrozí riziko zníženej priľnavosti materiálov a ich postupnému poškodeniu.
Ak sa dodržia všetky technologické postupy a použijú sa kvalitné izolačné materiály, výsledkom je podľa odborníka výrazná, niekedy až 50-percentná úspora nákladov na energie a dlhodobá ochrana budovy pred vonkajšími vplyvmi.
