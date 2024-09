Odborník: Meniaca sa demografia zvyšuje deficit verejných financií SR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Príspevky ekonomicky aktívnych ľudí do verejného rozpočtu vlani nepokryli výdavky na deti a seniorov. Vznikol tak deficit 1,7 miliardy eur, ktorý sa bude časom zvyšovať, vyčíslil v aktuálnom prehľade ekonomického diania Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



Pripomenul, že čistými prispievateľmi do verejných financií sú najmä ľudia v aktívnom veku, teda od 15 do 64 rokov. V roku 2023 bol podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ich priemerný príspevok 4900 eur za osobu, najmä cez dane a odvody. "Hoci je počet prispievateľov oproti neaktívnemu obyvateľstvu takmer dvojnásobný, nestačí to," upozornil ISA.



V minulom roku bol totiž priemer čistých verejných transferov a služieb jednému obyvateľovi v neaktívnom veku, teda pre deti a dôchodcov, na úrovni 10.400 eur. Na dieťa do 14 rokov veku išlo priemerne 9500 eur, z toho najviac na vzdelávanie a rodinnú politiku. Na seniora nad 65 rokov išlo priemerne 11.100 eur, z toho najviac na penzie a zdravie, vyčíslil inštitút.



Pripomenul, že už v roku 2018 sa pomer počtu detí a seniorov vyrovnal a následne pokračoval v poklese. Klesá aj pomer čistých prispievateľov k čistým poberateľom. Táto kombinácia vzniknutý deficit do budúcnosti prehĺbi. "Riešením je zmena verejných politík v oblasti daní a transferov, dovoz pracovnej sily alebo zvýšenie produktivity práce," konštatoval ISA.