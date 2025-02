Odborník:Mladí ľudia by nemali podceniť budovanie bezškodovej histórie

Bratislava 18. februára (TASR) - Niektorí mladí vodiči sa snažia znížiť náklady na povinné zmluvné poistenie (PZP) tým, že registrujú vozidlo na rodičov alebo iných starších príbuzných. Krátkodobo to môže priniesť úsporu, avšak vodič tým neprispieva k budovaniu vlastnej bezškodovej histórie vlastného poistenia. Informoval o tom portál Superpoistenie.sk.



"Je to len odkladanie nevyhnutnej budúcnosti a pasca, do ktorej padne mnoho mladých vodičov. Dnešná krátkodobá úspora na poistení sa môže neskôr zmeniť na nevýhodnú situáciu, keď budú musieť platiť viac, pretože nemajú vyjazdený bezškodový priebeh a žiadnu poistnú históriu," uviedol country manažér portálu Vladimír Cvik. Mladí vodiči by podľa portálu mali byť viac informovaní o rôznych faktoroch ovplyvňujúcich cenu PZP a zvážiť všetky aspekty poistenia a dlhodobé výhody budovania vlastnej bezškodovej histórie.



Poisťovne považujú mladých vodičov za rizikovejšiu skupinu, a to aj pre nedostatok vodičských skúseností. Prejavuje sa to aj celkovým vyšším objemom plnenia. "To znamená, že z pohľadu niektorých poisťovní nehody zapríčinené mladými vodičmi znamenajú zväčša aj vyššie škody. Dôvodom býva štýl jazdy, nižšia miera sústredenosti a koncentrácie na ceste či vyššia rýchlosť," vysvetlil portál.



Údaje portálu ukázali, že priemerné ceny PZP sú pre mladých vodičov výrazne vyššie v porovnaní so stredným vekom a seniormi. "Cena PZP pre vodičov do veku 25 rokov môže byť v niektorých prípadoch aj viac ako dvojnásobná oproti vodičom v strednom veku s priaznivým priebehom poistenia. Aj preto odporúčame mladým čo najskôr si budovať vlastnú históriu bezškodovosti bezpečnou a zodpovednou jazdou," dodal Cvik.



Portál analyzoval viac ako 1500 zmlúv PZP uzatvorených v minulom roku na osobné autá pre 20-ročných vodičov, pričom priemerná cena PZP pre túto vekovú skupinu bola 287 eur. Na porovnanie, 40-roční vodiči mali priemernú cenu PZP 138 eur.