Odborník: Možností na investovanie je veľa
V prípade investície do nehnuteľnosti sa od investora vyžaduje na začiatku väčší kapitál.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Strach z inflácie a prepadu hodnoty peňazí stavia mnohých pred otázku, či je správny čas a do čoho je vhodné investovať. Možností je veľa, každá investícia je individuálna a treba sa na ňu pozerať aj s ohľadom na cieľ investora, investičný horizont, či jeho vzťah k riziku, upozornil garant pre sektor kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol.
„Existuje veľmi jednoduchá formulka ohľadom otázky či a kedy investovať, a to - najlepší čas na začiatok investovania bol včera a ten druhý najlepší je dnes. Keď sa nad touto otázkou zamyslíme aj z pohľadu inflačného rizika, tak zmysel investovania sa len potvrdzuje,“ zdôraznil Sokol.
Pripomenul, že v súčasnosti sa dá investovať už takmer do čohokoľvek, najlepšie je však dlhodobé budovanie majetku bez špekulatívnych nákupov. V tejto súvislosti odporúča hlavne investície do ETF podielových fondov. Ich výnos je po jednom roku držania oslobodený od daňovej povinnosti.
„Každá jedna investícia je individuálna, a zároveň každá si vie nájsť svojho záujemcu podľa toho, čo daný investor práve vyhľadáva, aký má cieľ, investičný horizont, či povahu v prípade vzniku rôznych trhových scenárov,“ vysvetlil odborník.
Napríklad investícia do zlata je dlhodobo spájaná so stabilitou a uchovávaním hodnoty najmä v náročnejších časoch. „To sa nám dnes potvrdzuje aj v nadväznosti na rôzne geopolitické konflikty, kedy si môžeme všímať historicky maximálne cenové hodnoty tejto komodity,“ konštatoval Sokol. Otázne však podľa neho zostáva, či si túto cenu udrží aj dlhodobo, prípadne ako budú investori znášať poklesy, ktoré môžu kedykoľvek prísť. Aj preto neodporúča vsádzať všetko na jednu „kartu“, ale rozmýšľať nad dostatočným rozložením investičného portfólia.
V prípade investície do nehnuteľnosti sa od investora vyžaduje na začiatku väčší kapitál. Je síce možné pomôcť si úverovým financovaním, s tým je však spojený záväzok v podobe splácania úveru. „Nehnuteľnosti narastajú z dlhodobého hľadiska na hodnote, avšak netreba zabúdať aj na potrebnú starostlivosť, ktorú si vyžadujú, v podobe údržby a správy, prípadne starostlivosť spojenú s nájmom,“ upozornil odborník.
Investície do konkrétnych komodít, napríklad v podobe vína, obrazov alebo áut, sú podľa neho zase špecifické pre určitú skupinu klientov, ktorí majú k takýmto oblastiam vytvorený zvláštny vzťah, investičný zámer, ako aj majetkovú štruktúru.
