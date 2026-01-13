< sekcia Ekonomika
Odborník: Mrazy odkrývajú tepelné úniky, kritické sú okná a podkrovie
Podľa odborníka však odstránením chýb možno na nákladoch ušetriť nemalé finančné prostriedky.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Staré tesnenie na oknách, dvere, ktoré nedoliehajú, či nedostatočná izolácia strechy sa počas vykurovacej sezóny a najmä v období silnejších mrazov v obydliach naplno prejavia nedostatkami, ktoré vedú k vyšším účtom za kúrenie. Podľa odborníka však odstránením chýb možno na nákladoch ušetriť nemalé finančné prostriedky. Informoval Lukáš Kmenta z Huntsman Building Solutions pre Česko a Slovensko.
„Najväčšie tepelné straty vznikajú v hornej časti domu. Dobré zateplenie strechy dokáže znížiť spotrebu energií v zime aj o desiatky percent,“ upozornil Kmenta. Doplnil, že bez ohľadu na to, či je podkrovie obývané alebo nie, teplo stúpa nahor a ak strecha alebo schody do podkrovia nie sú dostatočne tepelne zaizolované, teplo uniká z domu cez celú plochu strechy.
Medzi najúčinnejšie spôsoby izolovania patria moderné riešenia, ktoré vypĺňajú každý detail konštrukcie a časom nemenia tvar. Kmenta uviedol, že použiť sa dá aj striekaná PUR pena, ktorá sa dá aplikovať rýchlo, časom sa nedeformuje a zároveň je priedušná, takže sa pod ňou netvoria plesne. Úsporu prináša aj zateplenie obvodových múrov a prízemia.
Zároveň platí, že utesnenie okien je najrýchlejší spôsob, ako získať pár stupňov navyše bez toho, aby kúrenie išlo na vyšší výkon. Odborník odporučil domáci test: prejsť so zapálenou sviečkou okolo rámov okien a vchodových dverí. Ak sa plameň chveje, je potrebné opraviť alebo doplniť tesnenie.
Vplyv na celkovú spotrebu energií na teplo má aj spôsob, akým sa kúri. Každé zvýšenie teploty na kúrení o jeden stupeň znamená podľa odborníka približne šesťpercentný nárast spotreby. Ideálne je preto nastaviť systém vykurovania tak, aby cez deň udržiaval v interiéri 17 až 18 stupňov a teplotu zvýšil na 21 stupňov hodinu predtým, ako sa rodina vráti domov. Kmenta neodporučil vypínať kúrenie ani pri krátkej, ani pri dlhšej neprítomnosti, napríklad počas zimnej dovolenky.
Samostatnou kapitolou je zimné vetranie. Ideálny je krátky a intenzívny prievan, ktorý vymení suchý, vydýchaný a zohriaty vzduch za vlhkejší. Vyššia vlhkosť vzduchu zvyšuje pocitovú teplotu, hoci reálne je teplota nižšia, čo je dobrá správa pre radiátory aj peňaženku.
