Odborník: Na bankových poplatkoch sa mesačne dajú ušetriť desiatky eur

Bratislava 29. marca (TASR) - Viaceré banky od marca zvýšili poplatky pre klientov a ďalšie zdražovanie v sadzobníkoch ohlásili aj od mája a júna, klienti si však málokedy porovnávajú poplatky a podmienky bežných bankových účtov. Pri správnom nastavení účtov a dodržiavaní niektorých zásad sa pritom mesačne dajú na bankových poplatkoch ušetriť aj desiatky eur, upozornil odborník na financie zo spoločnosti FinGO.sk Zoltán Čikes.



Väčšina ľudí sa v banke zaujíma hlavne o mesačný poplatok za vedenie účtu. No existuje aj množstvo ďalších, ktoré si bežne neuvedomujú, ale pritom ich stoja nemalé peniaze a týkajú sa ich účtu. "Najvyššie náklady spojené s vedením účtu tvoria práve sekundárne poplatky. Ide o hotovostné transakcie na pobočke, výbery z cudzích bankomatov alebo vystavenia rôznych potvrdení. Okrem toho existuje aj množstvo ďalších, napríklad poplatok za zasielanie výpisu z účtu poštou, poplatky za prevydanie platobnej karty, urgentné platby, platby v inej mene ako v eurách a podobne. Klienti ich nájdu podrobne rozpísané v sadzobníkoch poplatkov na každej pobočke alebo webovej stránke banky," uviedol Čikes.



Podľa odborníka banky svoje sadzobníky poplatkov zvyknú meniť relatívne často. V priemere je to jeden až štyrikrát do roka. "Málokedy sa stáva, že ľudia svoj bankový účet zmenia len z toho dôvodu, aby platili nižšie poplatky, resp. aby za vedenie účtu platili menej ako v konkurenčnej banke. Treba si uvedomiť aj to, že po splnení určitých podmienok môžu mať klienti vo väčšine bánk účet aj úplne zadarmo," radí Čikes.



Klienti by sa v prvom rade mali vyhnúť výberom z bankomatov iných bánk, pokiaľ má ich banka vlastnú sieť bankomatov. Výrazne sa dá ušetriť aj minimalizáciou úkonov zadávaných cez pobočku, ako sú napríklad vklady, výbery hotovosti alebo zadávanie prevodných príkazov. S tým súvisí aj využívanie internet bankingu alebo smart bankingu, kde sú platby zväčša úplne bez poplatku.



"Aktivujte si zasielanie elektronických výpisov na e-mail alebo do internet bankingu a overte si, či neplatíte za SMS notifikácie o pohyboch na účte. Veľa bánk ich spoplatnilo a zadarmo sú len od určitej sumy," pripomenul Čikes. Ak má klient stiahnutú aplikáciu svojej banky v telefóne, tieto notifikácie sú bezplatné. Niektoré banky ponúkajú za platby kartou takzvaný cashback, čiže banka z každej platby pripíše isté percento zo zaplatenej sumy späť na účet.



Klienti by tiež nemali podľahnúť ponukám bánk a nedojednávať si zbytočne drahšie balíky účtu, ako naozaj potrebujú. Niektoré banky ponúkajú účet bez poplatku, pokiaľ klient splní niekedy iba dve alebo tri základné podmienky. Často stačí mať nastavený trvalý príkaz, sporenie v banke alebo aktívne využívať mobilnú aplikáciu banky.