< sekcia Ekonomika
Odborník: Na cestách počas sviatkov nestrácajte koncentráciu
Odborník odporúča skontrolovať aj funkčnosť a správne nastavenie sklonu svetiel vrátane hmloviek.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Počas sviatku Pamiatky zosnulých je treba očakávať na slovenských cestách hustejšiu premávku, kolízie aj nervozitu vodičov. Dôležité je zachovať rozvahu, predvídať a nestrácať koncentráciu. Namiesto ponáhľania sa zvoľte defenzívnu jazdu a vždy ju prispôsobte stavu vozovky, upozornil Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia.
„Pred dlhšou cestou je dôležité skontrolovať aj technický stav vozidla, vrátane svetiel a ich nastavenia. Je dôležité nielen vidieť, ale aj byť viditeľný a predvídať situáciu na vozovke,“ uviedol Guštafik. V oblastiach, kde už hrozí prízemný mráz, prípadne sneženie, je nevyhnutné zimné obutie vozidla.
Odborník odporúča skontrolovať aj funkčnosť a správne nastavenie sklonu svetiel vrátane hmloviek. Na ceste by sme mali nielen dobre vidieť, ale aj sami byť viditeľní. Jazda s nedostatočne osvetleným vozidlom predstavuje nebezpečenstvo pre vodiča, aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky, preto je potrebné mať svetlá na vozidle nie len funkčné, ale aj dostatočne očistené.
Na ceste je treba predvídať správanie vodičov idúcich pred vami či oproti vám. Základom sú rýchle a správne reakcie, koncentrácia a defenzívna jazda. „Brzdné dráhy sú v sychravom počasí, na mokrej či primrznutej vozovke výrazne dlhšie, ako bežne. Preto je potrebné viac predvídať, znížiť rýchlosť, nechávať si väčšie odstupy od vozidiel pred vami, aby ste mali na zabrzdenie viac priestoru,“ radí Guštafik.
Dlhá jazda, jazda v sychravom počasí či po zotmení býva náročná na koncentráciu. Moment nepozornosti vás môže stáť život. „Pri dlhých trasách preto robte prestávky každé dve hodiny aspoň na 15 minút,“ podotýka odborník. Dôležité je aj správne nastavenie sedadla a opierky hlavy.
Počas jazdy nepanikárte. Ak došlo k poistnej udalosti, zachovajte tiež chladnú hlavu. Ako prvé sa vždy presvedčte, či nie je ohrozený život niektorého z účastníkov cestnej premávky. Ak áno, snažte sa poskytnúť prvú pomoc a volať záchrannú službu. Kontakty majte vždy na dosah. Na všetkých vozidlách vyrobených od marca 2018 sa pri vnútornom spätnom zrkadle nachádza takzvané SOS tlačidlo systému e-Call, ktorého zatlačením ste spojení s tiesňovou linkou, kde vám okamžite vedia poskytnúť pomoc, a ak je to nutné zorganizovať všetky záchranné zložky.
Priebeh poistnej udalosti následne zdokumentujte, a to aj v prípade, ak došlo len k škodám na vozidle, respektíve, privoláte políciu. „Majte v aute formulár Záznam o nehode. Jeho vyplnenie uľahčí celý vybavovací proces s poisťovňou. Ak nemôžete na mieste spísať záznam o nehode, poznačte si všetky údaje vinníka a spravte základnú fotodokumentáciu nehody. V prípade, že došlo k poistnej udalosti pri strete so zverou, neodchádzajte z miesta nehody, ale privolajte políciu. Povinnosťou vodiča je vždy privolať aj políciu. A to bez ohľadu na výšku škody a bez ohľadu, či je vozidlo v osobnom vlastníctve alebo na operatívny lízing,” dodal Guštafik.
„Pred dlhšou cestou je dôležité skontrolovať aj technický stav vozidla, vrátane svetiel a ich nastavenia. Je dôležité nielen vidieť, ale aj byť viditeľný a predvídať situáciu na vozovke,“ uviedol Guštafik. V oblastiach, kde už hrozí prízemný mráz, prípadne sneženie, je nevyhnutné zimné obutie vozidla.
Odborník odporúča skontrolovať aj funkčnosť a správne nastavenie sklonu svetiel vrátane hmloviek. Na ceste by sme mali nielen dobre vidieť, ale aj sami byť viditeľní. Jazda s nedostatočne osvetleným vozidlom predstavuje nebezpečenstvo pre vodiča, aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky, preto je potrebné mať svetlá na vozidle nie len funkčné, ale aj dostatočne očistené.
Na ceste je treba predvídať správanie vodičov idúcich pred vami či oproti vám. Základom sú rýchle a správne reakcie, koncentrácia a defenzívna jazda. „Brzdné dráhy sú v sychravom počasí, na mokrej či primrznutej vozovke výrazne dlhšie, ako bežne. Preto je potrebné viac predvídať, znížiť rýchlosť, nechávať si väčšie odstupy od vozidiel pred vami, aby ste mali na zabrzdenie viac priestoru,“ radí Guštafik.
Dlhá jazda, jazda v sychravom počasí či po zotmení býva náročná na koncentráciu. Moment nepozornosti vás môže stáť život. „Pri dlhých trasách preto robte prestávky každé dve hodiny aspoň na 15 minút,“ podotýka odborník. Dôležité je aj správne nastavenie sedadla a opierky hlavy.
Počas jazdy nepanikárte. Ak došlo k poistnej udalosti, zachovajte tiež chladnú hlavu. Ako prvé sa vždy presvedčte, či nie je ohrozený život niektorého z účastníkov cestnej premávky. Ak áno, snažte sa poskytnúť prvú pomoc a volať záchrannú službu. Kontakty majte vždy na dosah. Na všetkých vozidlách vyrobených od marca 2018 sa pri vnútornom spätnom zrkadle nachádza takzvané SOS tlačidlo systému e-Call, ktorého zatlačením ste spojení s tiesňovou linkou, kde vám okamžite vedia poskytnúť pomoc, a ak je to nutné zorganizovať všetky záchranné zložky.
Priebeh poistnej udalosti následne zdokumentujte, a to aj v prípade, ak došlo len k škodám na vozidle, respektíve, privoláte políciu. „Majte v aute formulár Záznam o nehode. Jeho vyplnenie uľahčí celý vybavovací proces s poisťovňou. Ak nemôžete na mieste spísať záznam o nehode, poznačte si všetky údaje vinníka a spravte základnú fotodokumentáciu nehody. V prípade, že došlo k poistnej udalosti pri strete so zverou, neodchádzajte z miesta nehody, ale privolajte políciu. Povinnosťou vodiča je vždy privolať aj políciu. A to bez ohľadu na výšku škody a bez ohľadu, či je vozidlo v osobnom vlastníctve alebo na operatívny lízing,” dodal Guštafik.