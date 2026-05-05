Odborník: Na dôchodok je vhodné pripravovať sa aj investovaním
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) aktuálne začína posielať poistencom prognózy s odhadom výšky ich budúceho dôchodku. Príjmy z 1. a 2. piliera však v budúcnosti nebudú postačujúce. Aktuálny dôchodkový systém je totiž vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj dlhodobo neudržateľný, a tak je nevyhnutné pripravovať sa na starobu už počas ekonomicky aktívneho života dlhodobým investovaním, upozornil odborník na osobné financie zo spoločnosti Finax Ján Tonka.
Do konca mája sa občania Slovenska postupne dozvedia, aký budú na starobu poberať dôchodok zo Sociálnej poisťovne a 2. piliera. Svoju dôchodkovú prognózu dostanú všetci obyvatelia starší ako 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom aspoň jeden deň dôchodkovo poistení a ešte nepoberajú dôchodok.
Tonka pripomenul, že priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku sa podľa údajov SP ku koncu roka 2025 pohybovala okolo 703 eur. Na udržanie primeranej životnej úrovne by mal dôchodok podľa odborníkov dosahovať aspoň 65 % čistého príjmu, na ktorý boli ľudia zvyknutí počas pracovného života.
„Miera náhrady príjmu zo štátneho dôchodku sa bude v budúcnosti znižovať. Preto je už dnes nevyhnutné, aby sa ľudia na dôchodok pripravovali sami, a to pravidelným sporením a dlhodobým investovaním počas celého aktívneho pracovného života. V tomto prípade totiž vie človek naplno využiť efekt zloženého úročenia, ktorý sa optimálne prejaví až po dekádach,“ vysvetlil Tonka.
Upozornil, že počet pracujúcich nebude v budúcnosti postačovať na financovanie súčasného dôchodkového systému v jeho aktuálnom nastavení. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj, pričom Slovensko má piatu priečku v rámci najrýchlejšie starnúcich krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Kým aktuálne pracujú na jedného dôchodcu traja ekonomickí aktívni ľudia, za tridsať rokov to bude len 1,5 človeka. Zároveň vzrastie očakávaná dĺžka dožitia ľudí vo veku 65 rokov.
V týchto podmienkach nadobúda podľa odborníka osobná a systematická príprava na dôchodok čoraz väčší význam. Pravidelné investovanie, ideálne do dlhodobých a diverzifikovaných investičných nástrojov, ako sú ETF fondy, umožňuje rozložiť riziko v čase a využiť silu zloženého úročenia. Čím skôr s tým človek začne, tým lepšie, zdôraznil odborník. Dosiahne tak výrazne vyššie zhodnotenie, ako keby si odkladal väčšie sumy v neskoršom veku.
