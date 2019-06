Odborník na kybernetickú bezpečnosť varuje pred konceptom smart cities

Peter Dostál zdôrazňuje potrebu implementácie kybernetickej bezpečnosti.

Bratislava 8. júna (TASR) - Koncept takzvaných smart cities môže byť bezpečnostným rizikom. Elektrické spotrebiče, domy, autá aj mestá nás môžu prestať poslúchať a spôsobovať od malých škôd v podobe nefunkčného elektrického spotrebiča cez individuálne škody spôsobené na majetku, zdraví a živote až po veľké škody spôsobené chaosom a výpadkami kritickej infraštruktúry v celej komunite. Pre TASR to povedal riaditeľ technologickej a bezpečnostnej firmy Aliter Technologies Peter Dostál.



Spresňuje, že koncept smart spravidla znamená, že musia byť mestá pripojené do siete a tie zase na internet. "Cez internet k nim má prístup takmer každý. To prináša nové riziká, ktoré sme nepoznali."



Dostál varuje, že ak sa spolu so smart technológiami neimplementuje aj kybernetická bezpečnosť, tak môžeme byť čoskoro svedkami "výpadkov riadenia dopravy, parkovania, verejnej dopravy alebo osvetlenia v mestách".



Pripomína, že pri implementácii podobných riešení treba preto hľadieť nielen na cenu a funkcionalitu, ale aj bezpečnosť. "Riešenia môžu byť veľmi jednoduché, od zavedenia kontroly prístupov a šifrovania komunikácie a dát, až po veľmi sofistikovaný monitoring a odhaľovanie hrozieb a útokov."



Koncept takzvaných smart cities bol aj bodom diskusie na konferencii Globsec 2019 Bratislava Forum.