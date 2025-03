Odborník: Nákup koláčov od nelegálnych predajcov môže byť rizikový

Bratislava 11. marca (TASR) - Nákup pečiva, koláčov a zákuskov na veľkonočný stôl od nelegálnych predajcov môže znamenať stratu peňazí i zdravotné komplikácie. Upozornil na to zakladateľ siete Pekárova žena Dávid Greňa, ktorý odporučil nakupovať veľkonočné pečivo od certifikovaných pekární a vyžadovať informácie o pôvode surovín.



"Spotrebitelia by si mali byť vedomí, že nákup pečiva od neoficiálnych výrobcov môže znamenať nielen stratu peňazí, ale aj zdravotné komplikácie," uviedol Greňa.



Upozornil, že nelegálni predajcovia často používajú suroviny neznámeho pôvodu, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé. Nebezpečné podľa neho sú najmä výrobky s plnkami, krémami či tvarohom, ktoré si vyžadujú prísne dodržiavania chladiaceho reťazca. Ak sa naruší, môže dôjsť ku kontaminácii a môžu vzniknúť zdravotné komplikácie, ako napríklad salmonelóza, prípadne potravinová intoxikácia.



"Nelegálni predajcovia často nespĺňajú základné hygienické normy. Mnohé výrobky sú skladované pri nevhodných teplotách a prepravované v podmienkach, ktoré podporujú rast baktérií a plesní," prízvukoval Greňa.



Popri zdravotných rizikách môže nákup od neoficiálnych predajcov znamenať aj finančnú stratu. Greňa pripomenul, že podľa údajov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) nelegálne pekárenské výrobne pripravujú štát približne o 12 miliónov eur ročne. Tieto prostriedky by podľa neho mohli byť využité na podporu oficiálnych pekární, zlepšenie hygienických štandardov alebo vzdelávania v oblastí potravinárstva.



Odborník pripomenul, že tovar od neoficiálnych predajcov nemožno reklamovať, rizikové je tiež nedodržiavania hygienických noriem pri výrobe, skladovaní a preprave.



"Aj SZPCC opakovane upozorňuje, že niektoré nelegálne pekárne a cukrárne nakupujú aj suroviny z Číny, ktoré nie sú povolené na európskom trhu. Navyše, mnohí predajcovia sa vyhýbajú osobnému kontaktu so zákazníkmi a využívajú kuriérske služby bez záruky bezpečnej prepravy," uviedol.



Greňa pri výbere a nákupe veľkonočného pečiva odporúča nakupovať iba od certifikovaných pekární. Pozor si podľa neho treba dávať aj na podozrivo nízke ceny. Vhodnejšie je podľa odborníka preferovať osobný nákup pred online inzerciou, keďže v kamennej pekárni si zákazník môže skontrolovať kvalitu výrobkov a hygienické podmienky.