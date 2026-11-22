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Odborník J. Kubáček: Napojenie letiska na železnicu by malo prínosy
Zároveň upozornil, že zatiaľ nie je k dispozícii žiaden komplexný plán modernizácie železničného uzla Bratislava.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Uvažované napojenie Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) na železnicu by malo svoje prínosy, keďže železnica je kapacitný druh osobnej dopravy so segregovanou infraštruktúrou. „Súčasne však ide aj o veľmi nákladnú infraštruktúrnu investíciu. O jej zmysluplnosti sa preto musí rozhodovať len na základe dôkladnej štúdie uskutočniteľnosti,“ uviedol pre TASR odborník na železnice Jiří Kubáček.
Zároveň upozornil, že zatiaľ nie je k dispozícii žiaden komplexný plán modernizácie železničného uzla Bratislava. „Zatiaľ existujú len tri štúdie, ktoré neriešia problém v jeho celistvosti a navyše nie sú ani navzájom kompatibilné,“ podotkol. To, že sa napriek tomu uvažuje o predĺžení električkovej trate z bratislavského Ružinova na letisko, podľa neho svedčí o absencii koncepčného plánovania.
Pred vyše dvoma desaťročiami vznikol projekt rýchlostného vlakového prepojenia bratislavského a viedenského letiska v spojitosti s plánom privatizácie letiska v slovenskej metropole. „Rátalo sa s napojením letiska na trať Bratislava-Nové Mesto - Bratislava ÚNS novou traťou v dĺžke asi 1,5 kilometra. Po krachu tohto zámeru, ako aj po prehodnotení vtedajších investičných zámerov rakúskou stranou sa predmetný projekt stal neaktuálnym,“ poznamenal Kubáček.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre TASR potvrdili, že výhľadovo uvažujú nad odbočkou k letisku s príjazdom od Bratislavy-Petržalky. Pre túto trasu sa naďalej zachováva územná rezerva. „Samotná železničná odbočka by viedla z oblasti Vrakune k letisku. Trať by bola vedená v tuneli a stanica pri letisku by bola podzemná. Presnú dĺžku úseku ani odhad nákladov v tejto fáze nevieme uviesť. Oboje závisí od podrobnejšieho návrhu trasy a technického riešenia stavby v mestskom prostredí,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Význam odbočky spočíva najmä v možnosti zaviesť priame vlakové spojenie medzi letiskami Schwechat a Bratislava. Jej výstavba by mala opodstatnenie až po vybudovaní chýbajúceho železničného prepojenia aj na rakúskej strane medzi letiskom Schwechat a traťou v smere na Kittsee a Bratislavu-Petržalku.
Zároveň upozornil, že zatiaľ nie je k dispozícii žiaden komplexný plán modernizácie železničného uzla Bratislava. „Zatiaľ existujú len tri štúdie, ktoré neriešia problém v jeho celistvosti a navyše nie sú ani navzájom kompatibilné,“ podotkol. To, že sa napriek tomu uvažuje o predĺžení električkovej trate z bratislavského Ružinova na letisko, podľa neho svedčí o absencii koncepčného plánovania.
Pred vyše dvoma desaťročiami vznikol projekt rýchlostného vlakového prepojenia bratislavského a viedenského letiska v spojitosti s plánom privatizácie letiska v slovenskej metropole. „Rátalo sa s napojením letiska na trať Bratislava-Nové Mesto - Bratislava ÚNS novou traťou v dĺžke asi 1,5 kilometra. Po krachu tohto zámeru, ako aj po prehodnotení vtedajších investičných zámerov rakúskou stranou sa predmetný projekt stal neaktuálnym,“ poznamenal Kubáček.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre TASR potvrdili, že výhľadovo uvažujú nad odbočkou k letisku s príjazdom od Bratislavy-Petržalky. Pre túto trasu sa naďalej zachováva územná rezerva. „Samotná železničná odbočka by viedla z oblasti Vrakune k letisku. Trať by bola vedená v tuneli a stanica pri letisku by bola podzemná. Presnú dĺžku úseku ani odhad nákladov v tejto fáze nevieme uviesť. Oboje závisí od podrobnejšieho návrhu trasy a technického riešenia stavby v mestskom prostredí,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Význam odbočky spočíva najmä v možnosti zaviesť priame vlakové spojenie medzi letiskami Schwechat a Bratislava. Jej výstavba by mala opodstatnenie až po vybudovaní chýbajúceho železničného prepojenia aj na rakúskej strane medzi letiskom Schwechat a traťou v smere na Kittsee a Bratislavu-Petržalku.