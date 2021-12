Odborník: Nie je rozumné splácať úver za darčeky dlhšie ako jeden rok

Bratislava 14. decembra (TASR) - Nie je rozumné splácať úver za vianočné darčeky dlhšie ako jeden rok. Ideálne je spolu s vyrovnávaním úveru sporiť, aby nasledujúce Vianoce boli bez dlhov. Poradil to odborník na spotrebné úvery spoločnosti Universal maklérsky dom Vladimír Mandzák.



"Ak už príde k situácii, že si chcete zobrať úver, tak nie na dlhšiu dobu ako jeden rok, pretože o rok sú nové Vianoce a splátky by sa mohli zvyšovať," upozornil Mandzák. Od toho by sa mala odvíjať aj výška pôžičky. Treba si spraviť prehľad ponúkaných úverov a ich podmienky. V jesenných akciách zvyknú banky ponúkať výhodnejšie úrokové sadzby, nezriedka pri nižších sumách aj "zadarmo".



Ak sa už niekto rozhodne zadlžiť kvôli Vianociam, výhodná forma financovania je v mnohých prípadoch nákup na splátky. "Väčšina kvalitných internetových obchodov ponúka splátky s viacerými splátkovými spoločnosťami, preto je dôležité, aby ste si dôkladne prečítali podmienky splátok," odporučil Mandzák. Pri splnení podmienok je možné totiž v niektorých prípadoch dostať na nákup nulový úrok. Je tak dôležité vždy sa spytovať na celkovú sumu, ktorú na konci za tovar človek zaplatí.



V prípade, že sa splatnosť predvianočného úveru natiahne na dlhšie obdobie, môže nastať situácia, keď sa nakopia dlhy. Človek sa tak dostane do takzvanej dlhovej špirály. "Odporúčam vyhľadať finančného poradcu a dohodnúť s ním celkový finančný plán. Odborník vám pomôže nastaviť podmienky, ako sporiť na Vianoce, teda krátkodobo, ale aj ako sporiť napríklad na dôchodok," pokračoval Mandzák.



Je potrebné si podľa neho uvedomiť, že treba zároveň vytvárať aj finančnú poistku a myslieť aj na prípady, keby nastala nečakaná, nepredvídateľná situácia – choroba, strata zamestnania a podobne.



"Obyvatelia mnohých ekonomicky vyspelých krajín si dávajú darčeky, ktoré vyrobia, alebo kúpia. Je to len symbolická drobnosť, ktorou potešia najbližších, a to napriek tomu, že by si mohli dovoliť viac. Vianoce totiž nemajú byť o materiálnych daroch, ale o vyjadrení ľudských hodnôt. Preto odporúčam nevyužívať spotrebné úvery a pôžičky na vianočné darčeky," dodal Mandzák.