< sekcia Ekonomika
Odborník: Niektoré výrobky a návyky sa oplatí doma prehodnotiť
Práve každodenné predmety a zaužívané návyky však môžu byť zdrojom zbytočnej chemickej záťaže.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Aviváž, plastová dóza od jedla, voňavá sviečka či čistiaci prostriedok patria k bežnej výbave slovenských domácností. Práve každodenné predmety a zaužívané návyky však môžu byť zdrojom zbytočnej chemickej záťaže. Spotrebiteľská organizácia dTest preto sprístupnila slovenskú verziu praktického sprievodcu Domácnosť bez chémie, ktorý vznikol v rámci projektu Európskej únie ToxFree LIFE for All. Od kuchyne cez kúpeľňu až po detskú izbu ukazuje, na čo si dať pozor, ktoré zaužívané návyky sa oplatí prehodnotiť a čoho sa, naopak, netreba zbytočne obávať.
Chemickým látkam sa v každodennom živote nedá úplne vyhnúť a ani to nie je cieľom. Dôležité je vedieť, kde sa s nimi spotrebiteľ stretáva a ako zbytočnú expozíciu obmedziť. „Nejde o to, aby sme sa začali báť všetkého, čo máme doma, alebo zo dňa na deň vyhodili polovicu domácnosti. Oveľa dôležitejšie je vedieť, kde má zmena návyku skutočný význam. Niekedy pritom stačí správne používať plastové nádoby, neprehrievať nepriľnavú panvicu, obmedziť zbytočné používanie niektorých prípravkov alebo si pri nákupe lepšie všímať ich zloženie,“ uviedla Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotrebiteľského časopisu dTest.
Téglik od zmrzliny, plastová fľaša či iný jednorazový potravinový obal často dostanú v domácnosti druhý život. Materiál navrhnutý na jednorazové použitie však nemusí byť vhodný na opakované skladovanie potravín či zahrievanie. Vyššie teploty totiž zvyšujú pravdepodobnosť migrácie látok z plastu do potraviny. Pri horúcich jedlách je preto vhodnejšie siahnuť po skle, nehrdzavejúcej oceli alebo keramike.
Poškriabaný povrch nepriľnavej panvice ešte automaticky neznamená, že sa z nej do jedla uvoľňujú rizikové látky. Väčšiu pozornosť si zaslúži prehrievanie, najmä ak necháme prázdnu panvicu dlhšie na rozpálenej platni. K uvoľňovaniu látok z povrchu môže dochádzať pri teplotách nad približne 260 stupňov Celzia. Výmenu panvice je vhodné zvážiť pri výraznom mechanickom poškodení, po dlhšom zahrievaní naprázdno alebo vtedy, keď z nej cítiť chemický zápach.
Aktívne zložky aviváže zostávajú na vláknach textílií, pričom parfumy či farbivá môžu u citlivých osôb spôsobovať podráždenie pokožky alebo alergické reakcie. Niektoré zložky sa navyše horšie odbúravajú v životnom prostredí.
Označenia ako „eco“, „natural“ či „green“, zelená farba alebo obrázok listu môžu na prvý pohľad vzbudzovať dojem, že ide o šetrnejší výrobok. Samy osebe však nie sú zárukou, že výrobok prešiel nezávislým hodnotením alebo spĺňa konkrétne environmentálne kritériá.
Pri upratovaní však nebezpečné môže byť najmä svojvoľné miešanie rôznych čistiacich prostriedkov. Kombinácia prípravku obsahujúceho chlórnan sodný s kyslým čističom, napríklad prostriedkom proti vodnému kameňu, môže uvoľniť toxický plynný chlór a vážne poškodiť dýchacie cesty. Čistiace prostriedky by sa preto nemali navzájom miešať a pri ich používaní je dôležité dôkladne vetrať.
Aj obyčajný ocot či kyselina citrónová dokážu konkurovať čističom.
Publikácia „Domácnosť bez chémie“ je k dispozícii online aj na stiahnutie na webových stránkach organizácie dTest.
Chemickým látkam sa v každodennom živote nedá úplne vyhnúť a ani to nie je cieľom. Dôležité je vedieť, kde sa s nimi spotrebiteľ stretáva a ako zbytočnú expozíciu obmedziť. „Nejde o to, aby sme sa začali báť všetkého, čo máme doma, alebo zo dňa na deň vyhodili polovicu domácnosti. Oveľa dôležitejšie je vedieť, kde má zmena návyku skutočný význam. Niekedy pritom stačí správne používať plastové nádoby, neprehrievať nepriľnavú panvicu, obmedziť zbytočné používanie niektorých prípravkov alebo si pri nákupe lepšie všímať ich zloženie,“ uviedla Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotrebiteľského časopisu dTest.
Téglik od zmrzliny, plastová fľaša či iný jednorazový potravinový obal často dostanú v domácnosti druhý život. Materiál navrhnutý na jednorazové použitie však nemusí byť vhodný na opakované skladovanie potravín či zahrievanie. Vyššie teploty totiž zvyšujú pravdepodobnosť migrácie látok z plastu do potraviny. Pri horúcich jedlách je preto vhodnejšie siahnuť po skle, nehrdzavejúcej oceli alebo keramike.
Poškriabaný povrch nepriľnavej panvice ešte automaticky neznamená, že sa z nej do jedla uvoľňujú rizikové látky. Väčšiu pozornosť si zaslúži prehrievanie, najmä ak necháme prázdnu panvicu dlhšie na rozpálenej platni. K uvoľňovaniu látok z povrchu môže dochádzať pri teplotách nad približne 260 stupňov Celzia. Výmenu panvice je vhodné zvážiť pri výraznom mechanickom poškodení, po dlhšom zahrievaní naprázdno alebo vtedy, keď z nej cítiť chemický zápach.
Aktívne zložky aviváže zostávajú na vláknach textílií, pričom parfumy či farbivá môžu u citlivých osôb spôsobovať podráždenie pokožky alebo alergické reakcie. Niektoré zložky sa navyše horšie odbúravajú v životnom prostredí.
Označenia ako „eco“, „natural“ či „green“, zelená farba alebo obrázok listu môžu na prvý pohľad vzbudzovať dojem, že ide o šetrnejší výrobok. Samy osebe však nie sú zárukou, že výrobok prešiel nezávislým hodnotením alebo spĺňa konkrétne environmentálne kritériá.
Pri upratovaní však nebezpečné môže byť najmä svojvoľné miešanie rôznych čistiacich prostriedkov. Kombinácia prípravku obsahujúceho chlórnan sodný s kyslým čističom, napríklad prostriedkom proti vodnému kameňu, môže uvoľniť toxický plynný chlór a vážne poškodiť dýchacie cesty. Čistiace prostriedky by sa preto nemali navzájom miešať a pri ich používaní je dôležité dôkladne vetrať.
Aj obyčajný ocot či kyselina citrónová dokážu konkurovať čističom.
Publikácia „Domácnosť bez chémie“ je k dispozícii online aj na stiahnutie na webových stránkach organizácie dTest.