Odborník: Novela o PZP sprísňuje povinnosti pre majiteľov e-kolobežiek

Bratislava 10. augusta (TASR) - Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) prináša viacero pozitívnych zmien pre poistených, avšak sprísňuje povinnosti pre majiteľov e-kolobežiek. Odborníci taktiež upozorňujú, že sa nedarí znížiť počet nepoistených vozidiel. Uviedla to spoločnosť Universal maklérsky dom.



Poisťovne sa musia pri určovaní výšky spôsobenej škody riadiť vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR a nie vlastnými pravidlami ako doteraz. "To často viedlo až k súdnym sporom, pri ktorých súdy rozhodovali práve podľa tejto vyhlášky," uviedol odborný garant pre neživotné poistenie Pavol Michalec.



Zmenou prešiel aj prístup k sankciám za neskoré nahlásenie vzniknutej škody. "V prípade objektívnych príčin, ako je pobyt v nemocnici a podobne, už poisťovne nebudú môcť klienta regresovať. Aj v ostatných prípadoch sú touto novelou určené hranice 30 %, maximálne 50 % regresu," vysvetlil Michalec s tým, že sa to netýka závažného porušenia pravidiel cestnej premávky, akým je jazda pod vplyvom návykových látok.



Po novom budú musieť byť poistené všetky e-vozidlá, ktoré dosahujú rýchlosť viac ako 25 kilometrov za hodinu alebo ak je ich rýchlosť vyššia ako 14 kilometrov za hodinu a ich hmotnosť vyššia než 25 kilogramov. "Tu sa však očakávajú problémy pri šetrení škodových udalostí, keďže mnoho z týchto vozidiel nemá nielen registráciu, ale dokonca ani žiadne označenie, ako je napr. VIN vozidla. Bude tak veľmi ťažké identifikovať vozidlo, ktoré spôsobilo škodu. Aj preto toto poistenie neponúkajú všetky poisťovne," upozornil Michalec.



Spoločnosť podotkla, že nepoisteným držiteľom dokonca hrozia vyššie pokuty za neuzatvorenie PZP, a to vo výške od 50 do 5000 eur. "Základnou zmenou je však výška limitov plnenia, ktoré narástli z 5,24 milióna eur na 6,45 milióna eur pri škodách na živote a zdraví a z 1,05 milióna eur na 1,3 milióna eur pri škodách na majetku, strate zisku a nákladoch právneho zastúpenia," vysvetlil odborný garant.



Michalec však upozornil, že novela nezapracovala pripomienky odborných organizácií. Ide podľa neho o nefunkčnosť sankcionovania za nesplnenie povinnosti uzatvoriť PZP. "Okresné úrady vlani udelili pokuty len za približne 2 % z celkového počtu nepoistených vozidiel. Vinou tohto prístupu štátnych orgánov neustále narastá počet nepoistených vozidiel, ktorý už dosiahol asi 320.000," dodal Michalec.