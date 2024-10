Odborník: Obyvatelia Slovenska sa čoraz viac zadlžujú

Bratislava 31. októbra (TASR) - Obyvatelia Slovenska sa v posledných rokoch čoraz viac zadlžujú. Dôvodmi znižujúcej sa miery úspor sú koronakríza a následná inflácia, ako aj úverové financovanie pri kúpe nehnuteľností. Situácia sa však postupne zlepšuje. Informoval o tom vo štvrtok odborný garant pre sektor úverov a kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol pri príležitosti Svetového dňa sporenia.



"Významný podiel na znižujúcej sa miere úspor má práve koronakríza, ktorá strpčovala život veľkej časti obyvateľstva v podobe rôznych opatrení. Ďalším významným faktorom bola extrémne narastajúca úroveň inflácie, ktorá práve po náročnom období koronakrízy, keď ľudia siahali po svojich úsporách, zvyšovala ceny za bežné tovary a služby, a tým ešte viac prehlbovala problém s vytváraním úspor," uviedol Sokol.



Dodal však, že situácia sa začala meniť v minulom, ako aj v tomto roku. Dôvodom je väčší záujem o bankové vklady či investičné produkty. "Treba taktiež pripomenúť, že Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou mierou vlastníctva nehnuteľností. To sa podpisuje práve na vysokej miere zadlženosti, teda na záujme kúpiť vlastnú nehnuteľnosť prostredníctvom úverového financovania," spresnil Sokol.



Jednými z najčastejších dôvodov zadlženia sú podľa spoločnosti aj kúpa drahých darčekov či dovoleniek. Odborník však tento typ zadlženia neodporúča, pokiaľ to nie je nevyhnutné, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu rodinného rozpočtu. Jednotlivci sa pritom najčastejšie rozhodujú pre externé financovanie pri kúpe materiálnych vecí.



"Často sú však tieto záujmy len krátkozraké. To znamená, že vidina napríklad novej elektroniky, auta či dovolenky dokáže zatieniť následné záväzky, ktoré potom vyplývajú z takejto pôžičky. Dočasná radosť takto dokáže následne dlhodobo ovplyvniť rodinný štandard práve tým, že prostredníctvom zadlženia sa zvýšia pravidelné záväzky," upozornil Sokol.



Taktiež pripomenul, že je dôležité, aby si deti uvedomovali hodnotu peňazí a dôležitosť sporenia už odmala. Vďaka takémuto finančnému vzdelávaniu následne dokážu podľa odborníka dospelosť zvládnuť omnoho lepšie.