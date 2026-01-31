< sekcia Ekonomika
Odborník očakáva mierny rast cien nehnuteľností v krajských mestách
Bratislava 31. januára (TASR) - Po vlaňajšom razantnom zvýšení cien nehnuteľností možno v tomto roku očakávať skôr mierny rast cien pri kvalitných nehnuteľnostiach najmä v Bratislave a krajských mestách, kde záujem o bývanie zostáva dlhodobo silnejší. Predpokladá to zakladateľ realitnej siete UPgreat Richard Churý.
V menších mestách očakáva miernejší rast či stabilizáciu cien a na vidieku alebo pri rekreačných nehnuteľnostiach možno aj pokles. Negatívny vplyv podľa odborníka majú dlhodobo demografia či odchod mladých do miest. Trh bude utlmený aj pri rodinných domoch.
„Za perspektívne považujem len satelity Bratislavy a krajských miest. Tam sú ceny domov nižšie ako priamo v centrách a ľudia tam preto prirodzene hľadajú kompromis medzi cenou a dostupnosťou,“ uviedol Churý. „Výnimkou môže byť v tomto roku príchod Volva do Košíc, kde môže prísť k výraznejšiemu jednorazovému nárastu dopytu v dôsledku príchodu novej pracovnej sily,“ podotkol.
Realitný trh budú podľa experta v tomto roku ovplyvňovať tri faktory. Kľúčový a negatívny vplyv bude mať na realitný trh konsolidácia verejných financií. „Naplno sa prejaví už v prvých mesiacoch roka a môže citeľne znížiť disponibilné príjmy časti domácností. Kupujúci budú ešte opatrnejší, budú viac počítať celkové náklady a časť dopytu môže svoje rozhodnutia odložiť,“ vyslovil obavy Churý.
Ďalším faktorom je chladnúci pozitívny impulz klesajúcich úrokových sadzieb. „V tomto roku nepredpokladám výrazné zlacňovanie hypoték, možno skôr mierny nárast sadzieb. Zostanú zrejme nad úrovňou troch percent podľa bonity daného klienta,“ priblížil odborník. Dôvodom je rast ceny peňazí na medzibankovom trhu, čo sa postupne premieta aj do úrokov pre koncových klientov.
Realitný trh môže ovplyvniť aj geopolitické napätie, pokračujúce vojny či vývoj cien energií. Externé faktory sa podľa Churého môžu veľmi rýchlo premietnuť do ekonomiky, nálady domácností, úrokových sadzieb a ochoty bánk požičiavať.
Aj napriek kumulácii uvedených rizík podľa neho nemožno očakávať výrazné ochladenie realitného trhu na celom Slovensku. Dopyt po bývaní zostáva v mnohých regiónoch relatívne stabilný, najmä v lokalitách s lepšími pracovnými príležitosťami a infraštruktúrou.
Odborník očakáva, že časť ľudí možno uprednostní nájom pred hypotékou. „Najsilnejší tlak bude tradične v Bratislave a krajských mestách, kde je ponuka kvalitných nájmov obmedzená a záujem dlhodobo vysoký,“ zhodnotil Churý.
Nájom sa stáva reálnou alternatívou pre čoraz viac ľudí. „Platí to najmä pre mladých, ktorí uprednostňujú flexibilitu bez toho, aby boli viazaní hypotékou na 20 až 30 rokov. Pri súčasných úrokoch a cenách nehnuteľností bude pre časť populácie nájom dlhodobým riešením, nielen krátkodobým medzistupňom,“ priblížil.
Mentalita „chcem vlastniť“ podľa Churého síce pretrváva, no postupne sa posúvame k väčšiemu prijatiu nájomného bývania ako plnohodnotnej formy bývania.
