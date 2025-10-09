< sekcia Ekonomika
Odborník: Okamžité platby sú významným posunom, majú však aj limity
Vyzdvihol, že v prípade okamžitých platieb dorazia peniaze adresátovi do niekoľkých sekúnd, a to aj cez víkendy či sviatky.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Okamžité platby, ktoré sa stali od štvrtka dostupné pre všetkých klientov bánk v eurozóne, sú významným posunom. Zároveň však na ne platia maximálne limity vo výške niekoľkých tisícov eur, ktoré si určujú samotné banky. Nedajú sa preto využiť pri všetkých platbách, upozornil odborník na financie zo spoločnosti Fingo.sk Zoltán Čikes.
Vyzdvihol, že v prípade okamžitých platieb dorazia peniaze adresátovi do niekoľkých sekúnd, a to aj cez víkendy či sviatky. Banky si tiež za tieto platby nesmú účtovať žiadne dodatočné poplatky.
„Z pohľadu klienta je to obrovský posun. Klienti nemusia plánovať prevody dopredu ani sledovať pracovné dni. Okamžitá platba funguje rovnako spoľahlivo v sobotu večer ako v pondelok ráno. Každá banka si však určuje svoj vlastný limit pre okamžité platby a ten sa zvyčajne pohybuje medzi 3000 a 5000 eurami za deň. Vyššie sumy sa preto realizujú štandardnou SEPA platbou, ktorá dorazí najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa,“ priblížil Čikes.
Obdobou okamžitej platby sú aj doteraz fungujúce urgentné platby, pri ktorých však zostali poplatky nezmenené a často sa pohybujú aj v desiatkach eur. Podľa odborníka aktuálne už nevzniká veľa situácií, kedy by bol tento typ platby potrebný. „Ak však vykonávate transakciu, ktorá neumožňuje okamžitú platbu, napríklad úhradu faktúry v sume desiatok tisíc eur a potrebujete, aby bola pripísaná na účet prijímateľa čo najskôr aj za cenu poplatkov, urgentná platba môže byť užitočná,“ vysvetlil.
Potrebné je dávať si pozor aj pri platbách do zahraničia. „Pri platbách do krajín, ktoré používajú euro, je to obdobné, akoby ste vykonávali platbu v rámci Slovenska. Čiže je jedno, či posielate peniaze niekomu do slovenskej, alebo napríklad do francúzskej banky. V oboch prípadoch môžete využiť okamžitú platbu, ktorá bude vykonaná do pár sekúnd a bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov za realizáciu okamžitej platby,“ opísal Čikes.
Iné je to však pri posielaní peňazí do krajiny, ktorá nemá euro. V tomto prípade nie je možné využiť okamžitú platbu, ani štandardnú SEPA platbu. Poplatky za platby do zahraničia sa riadia sadzobníkmi jednotlivých bánk.
„Pokiaľ sa platba vykonáva do zahraničnej banky v inej mene ako euro, poplatky môžu byť o čosi vyššie a treba počítať už aj s výmenným kurzom, ktorý si banky stanovujú osobitne. Preto je pri týchto platbách veľmi dôležité overiť si práve výmenný kurz danej banky. Kurzy sa líšia a voľbou nesprávnej banky s nevýhodným kurzom môže byť vaša strata vyššia ako samotné poplatky,“ doplnil odborník.
